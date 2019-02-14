Kartal'da çöken binayla ilgili 2 kişi tutuklandı
|14 Şubat 2019 17:32
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran ile proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alındı.
Gözaltındaki 4 kişiden Suzan Çayır ile Uğur Mısırlıoğlu tutuklandı, Osman Mısırlıoğlu ve Arzu Keleş Boran adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
21 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
İstanbul Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü Yeşilyurt Apartmanı çökmüş, binadaki 35 kişiden 21'i hayatını kaybetmişti. 14 kişi ise enkazdan yaralı çıkarılmıştı.
Binanın çökme sebebi olarak bodrum kattaki eski marangoz atölyesinin kolonlarının kesilmesi ve inşaat yapımında deniz kumu kullanılması gösteriliyor.
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