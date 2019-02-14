Dolar ne kadar?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|14 Şubat 2019 17:35
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2550
|5,2560
|5,2980
|5,2990
|Avro
|5,9350
|5,9360
|6,0020
|6,0030
|Sterlin
|6,7520
|6,7860
|6,7740
|6,8080
|İsviçre Frangı
|5,2030
|5,2290
|5,2490
|5,2750
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2350
|5,2850
|5,2800
|5,3400
|Avro
|5,9050
|5,9650
|5,9450
|6,0150
|Sterlin
|6,7020
|6,8540
|6,7200
|6,8840
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