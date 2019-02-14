1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Yerel seçimleri zaferle taçlandıracağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Beraber çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu süreci beraberce, çok başarılı bir şekilde geçireceğiz. 31 Mart'taki yerel seçimleri zaferle taçlandıracağımıza inanıyoruz." dedi
 14 Şubat 2019 17:39
Yazdır
Bakan Selçuk: Yerel seçimleri zaferle taçlandıracağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'e tedavi gördüğü hastanede "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Daha sonra AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı'nın seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Selçuk, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı yaşanacak zaferin nişanelerini gördüklerini belirtti.

Eskişehir'de seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanacağına inandıklarını vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"31 Mart akşamı Eskişehir inşallah Büyükşehir Belediyesine kavuşacak. Çünkü AK Parti milletin kendisi demektir. AK Parti belediyecilikte en önde giden partidir. AK Parti 'çalışmak ve üretmek' demek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 31 Mart akşamı bu zaferi yaşayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Hep beraber çalışacağız. Beraber çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu süreci beraberce, çok başarılı bir şekilde geçireceğiz. 31 Mart'taki yerel seçimleri zaferle taçlandıracağımıza inanıyoruz."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a ziyaretlerinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay eşlik etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'31 Mart'taki virajı omuz omuza dönmek zorundayız'
15 Şubat 2019 15:55		 Soylu: Onlara 'milletin vekili' demenin doğru olmadığını iddia ediyorum
15 Şubat 2019 15:53
Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
15 Şubat 2019 15:38		 Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36		 Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19		 Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29		 Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okullarda ece vahapoğlu ile çocuk yogası projesi 3
zulacılık 2
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 2
balkonsuz ev göbeksiz erkek olmaz 5
ateist 6
muaddel 1
Ne kadar çok şeyi bilmediğini bilmeyen insanlar 2
eski konulara ulaşamamak 1
bayat ekmek 2
Diploma türüne göre askerlik 2
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam