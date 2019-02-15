1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başvuru için bugün son gün

 15 Şubat 2019 00:00
Yazdır
Başvuru için bugün son gün

Yunus Emre Enstitüsü

Geleceğin Kültür Diplomatlarını Yetiştiriyor

"Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı" başvuruları için bugün son gün!

Yunus Emre Enstitüsü, sahip olduğu akademik ve uygulamaya yönelik Kültürel Diplomasi birikimini 21. Yüzyılın Kültür Diplomatları adaylarına aktarmak amacıyla Türkiye'de bu alanda, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı eğitim programını başlatıyor.

Katılımcılar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO gibi daha pek çok uluslararası kurum ile sivil toplum örgütleri için özel bir ilgi alanı olan kültür ve kültürler arası etkileşim konularını, Türkiye'den ve dünyadan önde gelen isimler eşliğinde uygulamalı olarak keşfedecek ve hayallerinin önündeki sınırları aşacak.

Türkiye'nin başat kültürel diplomasi kurumu olan Yunus Emre Enstitüsü, kültürel diplomasi alanındaki akademik birikimini ve uygulama odaklı tecrübelerini Kültürel Diplomasi Akademisi çatısı altında düzenleyeceği kapsamlı eğitim programı ile uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinde çalışmak isteyen katılımcıların erişimine açıyor.

Geleceğin kültür diplomatları, kültürel diplomasinin inceliklerini ve farklı kültürlerle doğru etkileşim ile etkili iletişimi bu özel program ekseninde beş temel eğitim modülü çerçevesinde öğrenecek. Her akademik disiplinden gelen katılımcı kitlesine açık olan program, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO gibi daha pek çok uluslararası kurum ile sivil toplum örgütlerinde kariyer hayali kuran üniversite öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, genç profesyoneller, akademisyenler, diplomatlar, askerler, bürokratlar, sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum çalışanlarını hedefliyor.

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Kültürel Diplomasi, Proje Yönetimi ve İş Yapma Becerisi ile Anadolu Medeniyetleri, Kimlik, Üslup ve Kültür olmak üzere beş temel eğitim modülü üzerinden ilerleyecek olan eğitim programı, Türkiye'den ve dünyadan Kültürel Diplomasi alanında aralarında; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Alev Alatlı, E. Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, E. Büyükelçi Uluç Özülker, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Ali Saydam, Dr. Paulino Toledo, Dr. Taehwan Kim, Leyla İpekçi, Ömer Tuğrul İnançer ve Ayşe Böhürler'in de bulunduğu daha pek çok özel isimi bir araya getiriyor.

Ayrıca, Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı, Türkiye'de bu alanda, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı eğitim programı olma özelliğini taşıyor.

Kültürel Diplomasiye ilgi artıyor

Pek çok uluslararası kurum ve sivil toplum örgütünün yakından ilgilendiği kültürel diplomasi kavramına ilgi artıyor. 2 Mart'ta başlayıp 3 ay boyunca devam edecek olan Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO ve Yunus Emre Enstitüsü gibi daha pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinde çalışmak isteyenler için büyük fırsat yaratıyor.

Katılımcılar, program kapsamında, Türkiye'nin kültürel diplomasi pratiğini inceleyerek, Türkiye'ye özgü entelektüel arka planın kültürel diplomasiye yansımalarını değerlendirecek. Sert güç, yumuşak güç, akıllı güç, stratejik iletişim, kültürler arası etkileşim, kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, ulus markalaşması gibi temel kavramları öğrenecek. Ulusal ve uluslararası ölçekte kültürel diplomasi alanında neler yapıldığını ve kültürel diplomasinin farklı aktörler tarafından ne şekilde kullanıldığını kavrayacak. Türkiye'nin kültürel diplomasideki mevcut konumunu, bu alandaki büyük potansiyelini ve diğer küresel aktörlere göre farklı bakış açısını başarılı örnekler üzerinden karşılaştırmalı olarak görecek. Türkiye'nin köklü kültürünün kültürel diplomasi pratikleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini keşfedecek. Türkiye'nin kültürel diplomasi pratiklerine katkıda bulunma, yeni fikirler geliştirme ve uygulamaya sunma imkanı bulacak. Farklı uluslararası kurum ve kuruluşları tanıyacak ve bu kurum ve kuruluşlardan gelecek üst düzey temsilciler ile tanışma imkanı bulacak. Kısaca kültür ve diplomasi dünyasına üst seviyeden giriş yapma şansı yakalayacaklar.

Ayrıca, kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, uluslararası ilişkiler alanlarından en yetkin isimlerden temel kavramları ve güncel uygulamaları öğrenecek katılımcılar, ulusal ve uluslararası proje geliştirme ve uygulama süreçlerini inceleme imkanı bulacak. Eğitim programı dahilinde yapılacak atölye çalışmalarında katılımcılar öğrendiklerini uygulama ve projeye dönüştürme fırsatı yakalayacaklar.

Başvurular için bugün son gün!

Ulusal ve uluslararası arenada kültürel diplomasi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, bu alanda akademik veya profesyonel olarak çalışma yapmak ve Türkiye'nin kültürel diplomasi potansiyeline katkıda bulunmak isteyen herkes programa başvuru yapabilecek.

Seminerler, söyleşiler, paneller, atölye çalışmaları, laboratuvarlar, yabancı uzmanların görüş ve paylaşımları, dünya çapında örnek uygulama analizleri, interaktif değerlendirmeler, film gösterimleri, kültür ve sanat etkinlikleri, senaryo tabanlı simülasyon çalışmaları, sunumlar, okumalar ve proje çalışmaları ile zenginleştirilmiş programa başvurular bugün sona eriyor. 3 ay boyunca hafta sonları gerçekleştirilecek eğitim programı 2 Mart'ta İstanbul'da başlayacak.

Kontenjanlar sınırlı, detaylı bilgi ve başvurulara "kda.yee.org.tr" internet sayfasından erişilebiliyor.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
batıl inanç 3
ateist 6
en büyük korkusu evde kalmak olan kız 2
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 2
karı koca kavgası 8
sevgililer gününe yokmuş gibi davranmak 7
okullarda ece vahapoğlu ile çocuk yogası projesi 3
zulacılık 2
tanzim satış noktaları 1
ayna grubunu kör sanmak 4
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam