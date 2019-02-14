Bağcılar'da görüntüsü dikkat çeken binayla ilgili açıklama

Bağcılar Belediyesi, ilçede üst üste konmuş iki evi andıran binayla ilgili açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, dikkat çeken dış cephesi konu edilerek, basında haber olan Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi 17 numarada bulunan binaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"İki bodrum, zemin, asma kat ve normal 5 kattan oluşan ruhsatlı bina, 1995 yılında yapılmıştır. 300 metrekare üzerine kurulu olan binada biri işyeri olmak üzere 12 daire bulunuyor. Ön ve arka kot farkından dolayı binanın dış cephesi dikkat çekici ve farklı bir görünüme sahip."

Açıklamada, apartmanda oturan vatandaşların yaptığı başvuru doğrultusunda, binanın yanında bulunan hükümet konağı inşaatının hafriyat çalışması öncesinde söz konusu alanın İstanbul Valiliği tarafından kontrol edildiği ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı kaydedildi.