Çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 223,50 liradan tamamladı
|14 Şubat 2019 17:45
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 365,00 lira, Cumhuriyet altını 1.493,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 223,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|221,60
|221,80
|223,30
|223,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.460,00
|1.481,00
|1.472,00
|1.493,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|202,00
|206,00
|203,70
|207,70
|Lira(Tam) Ziynet
|1.427,00
|1.447,00
|1.438,00
|1.458,00
|Yarım Ziynet
|714,00
|724,00
|719,00
|729,00
|Çeyrek Ziynet
|357,00
|362,00
|360,00
|365,00
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