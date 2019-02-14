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Özhaseki, Kılıçdaroğlu'dan kazandığı tazminatla döner dağıttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan kazandığı tazminatla Ankaralılara döner dağıttı
 14 Şubat 2019 17:50
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Özhaseki, Kılıçdaroğlu'dan kazandığı tazminatla döner dağıttı

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki "Ankara döneri" dağıtımında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığının mahkeme kararıyla ortaya konulduğunu ve adaletin yerini bulduğunu belirtti.

Özhaseki, "Kötülük yapanların yaptıkları kötülük yanına kalıyordu. Bu kuralın değiştiği bir gündeyiz. Adalet yerini buluyor ama kötülerin de kötülüğünü ispatladığımız ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.

"DURMADAN YALAN SÖYLÜYOR"

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bir FETÖ operasyonu ile iş başından uzaklaştırıldığını, CHP'nin Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ operasyonu sonucu getirildiğini ileri süren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Kemal Kılıçdaroğlu) 8-9 yıl önce, ilk TBMM konuşmasında sözü Türkiye'de yapılan kötülüklere, yolsuzluklara getirip burada 21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisini suçladı. 25 yıllık kamu görevlisiyim.

Belediye başkanlığı, bakanlık yaptım ve genel başkan yardımcısıyım. En ufacık bir hatamız olmadığı gibi asla bir ceza da almadık. Yapılan iftira neticesinde, iki kez Türk hukuk tarihinde savcılar bir araya geldiler, bu nedir diye incelediler.

Oy birliğiyle ikisinde de 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey yalan, her şey iftira' diye karar verdiler. Fakat orada bir algı operasyonu devam etti. Yaklaşan seçimler boyunca üç-dört ay devam ettirdiler.

Ben ömrümde hiç sola oy vermemişim ama Deniz Baykal'ı bir kez daha takdir ediyorum. Devlet adamıydı. Şimdi yerine gelen adam durmadan yalan söylüyor. Sabah bir yalan, öğleden sonra bir yalan, akşam bir yalan."

"YALANLARIN HEPSİNİ İSPATLAMIŞ OLDUK"

Özhaseki, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "yalancılıkla" suçladığı için hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu dile getirdi.

Savcılıktaki ifadesinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iddiasını savunduğunu aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Savunmamda aynen şöyle yazdım; 'Sözümün arkasındayım. Ömrümde bu kadar yalancı bir siyasetçi görmedim.

Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yalanları diye sıraladım. Ama sadece benim hakkımda söylenenleri sıraladım. Eğer Türkiye'deki, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, başkalarına ettiği yalanları, hakaretleri ve iftiraları sıralarsak ciltler dolusu kitap olur.

O yüzden ona benim gücüm yetmez. Sadece benim hakkımda söylenenleri sıraladım.

Savcılığa savunma olarak bunları verdim. Savcı bey tek tek inceledi. Benim doğru söylediğime karar verdi ve sonra 'Soruşturmaya gerek yok, sen haklısın.' dedi.Yani savcılık kararıyla da söylediği yalanların hepsini ispatlamış olduk."

"EVİNİ SATMAK ZORUNDA KALMAZ"

Özhaseki, siyaseti dürüst kişilerin yapması gerektiğini vurgulayarak, kazandığı davadan gelen tazminatla döner dağıtmakla "kötülerin belli olmasını" amaçladığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminat davalarını ödeyebilmek için evini sattığını söylediğini anımsatan Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evini satmamasının tek bir yolu var. Yalan söylemeyecek, kimseye iftira etmeyecek, kimsenin onuru ile oynamayacak.

İşte o zaman evini satmak zorunda kalmaz. Bu kadar basit ama birilerine yalan söylüyorsanız, iftira ediyorsanız, insanların onurunu ayaklar altına alıyorsanız bunun bu dünyadaki cezası belki maddi tazminattır ama öbür dünyada ne çekersiniz, orasını bir tek Cenab-ı Allah bilir."

Özhaseki, daha sonra AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ile 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Kızılay'da gül ve karanfil dağıttı.
Anadolu Ajansı
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