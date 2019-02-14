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Dolandırıcıların oyununu E-Devlet kontrolü bozdu

Bolu'da bir fabrikadan yükledikleri 95 bin liralık keresteyi götürmek üzere olan nakliye dolandırıcılarının oyunu, fabrika sorumlusunun dikkati sayesinde bozuldu. E-devlet üzerinde kaydı göremeyen sorumlu nakliyeyi durdurdu, jandarmanın geleceğini duyan dolandırıcılar arkalarına bakmadan kaçtı
 14 Şubat 2019 18:02
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Dolandırıcıların oyununu E-Devlet kontrolü bozdu

BOLU'da fabrika sorumlusu Akif Akça, sosyal medyadan 95 bin TL değerindeki kerestenin taşınması için anlaştığı bir nakliye firması tarafından dolandırılmaktan e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulama sayesinde kurtuldu. Sahte nakliye firmasının yetkilileri, Akça'nın durumu fark edip jandarmayı arayacağını söylemesiyle malzemelerin yüklenmiş olduğu TIR'ı fabrika önünde bırakarak kaçtı.

Bolu'da bir dekorasyon, mobilya fabrikasının sorumlusu olan Akif Akça, 95 bin TL değerindeki kerestenin Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir müşteriye 1100 TL karşılığında ulaştırılması için sosyal medya üzerinden bir nakliye firması ile anlaştı.

Firmaya ait olduğu iddia edilen TIR'ın sürücüsü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden geleceğini söyleyip, yaklaşık 1,5 saat gecikmenin ardından dün akşam saatlerinde Bolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın önüne geldi. Müşteriye ulaştırılması gereken keresteler, fabrika çalışanları tarafından TIR'a yüklendi.

Daha sonra Akif Akça, kendisini Fatih Keskin olarak tanıtan TIR sürücüsünün davranışlarından şüphelendi. TIR sürücüsüne biraz daha beklemesini söyleyerek evrakı yeniden inceleyip e-Devlet üzerinden söz konusu şirketin var olup olmadığını sorguladı.

Şirket kayıtlarda gözükmeyince Akça durumu jandarmaya haber verdi. Akça bu sırada TIR sürücüsüne de jandarmayı çağırdığını, gerekli incelemelerin ardından yola çıkabileceklerini söyledi. Kendisini Fatih Keskin olarak tanıtan sürücü de bunu kabul ederek bekleyeceğini söyledi. Akça daha sonra sürücü ve yanında bulunan kişiye çay getirmek için yanlarından ayrıldı.

TIR'I BIRAKIP KAÇTILAR

Bu sırada TIR sürücüsü ve yanında bulunan kişi TIR'ı anahtarı üzerinde bir şekilde fabrika önünde bırakıp yaya olarak kaçtı. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede TIR'ın çalıntı olduğunu ve bilgilerin verildiği sürücünün evrakının da sahte olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Çalıntı TIR ise malzemeler indirildikten sonra detaylı inceleme için jandarma otoparkına çekildi.

'HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİK'

95 bin TL değerindeki malzemeleri çalınmaktan sonra anda kurtulan fabrikanın sorumlusu Akif Akça, "Anlaşmamızda 16.00'da buraya geleceğini söyledi. Ancak kendisi 17.30'da buraya geldi. Böyle olunca en baştan biz rahatsız olduk. Akabinde 'TIR'ın dorsesinin kapaklarını açalım yükleyelim' dedik. Kapakları açtı, dorselerin bazı kısımlarını sökemeyince iyice şüphelendik. Hareketleri de böyle değişik tarzda bir insan. Evrak prosedürünü tamamladık.

Yükleyip TIR'ın üstünü çadırla kapattık. Tam gönderecekken bu adamın hareketlerini sevmediğim için, biraz da takıntılı bir insan olduğum için hemen arkadaşla muhasebeci arkadaşla görüştüm. 'Evrakı düzgünce aldık mı?' dedim, 'Aldık' dedi. Yukarı çıktık ofise orada e-Devlet üzerinden firma sorgulama yaptım. Böyle bir firmanın olmadığını gördük. Nakliyecilerle alakalı bir siteye de şoförün ismi ve TC kimlik numarasını girdik. Böyle bir şahıs olmadığını gördük.

Daha sonra TIR sürücüsü arkadaşı tekrar yukarı çağırdık. Kayıtların çıkmadığını söyledik. 'Jandarmaya bilgi vermemiz lazım. Jandarma aracı incelesin ondan sonra yola çıkarsınız.' dedim. Sürücü de kabul etti, 'Tamam ağabey, gelsin jandarma' dedi. Jandarmayı çağırdık. Jandarma geldi. Biz TIR sürücüsü ve yanındaki kişinin TIR'ın içinde olduğu sanıyorduk. O sırada kaçmışlar." dedi.

'HERKES DİKKAT ETSİN'

Diğer firmalara da böyle durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Akça, "Malımız çalınıyordu. Son dakikada kurtardık.

Bütün prosedürü yerine getirmek lazım. Biz mağdur olmaktan son anda kurtulduk. Yaklaşık 95 bin TL değerinde bir malzememiz vardı.

Gemlik'e gönderiyorduk. Fiyat olarak da normal bir fiyat verdi. Kendisi Kızılcahamam'dan geleceğini söyledi. Bolu'dan yüklese söylediği rakam çok makul ve kazançlı bir rakamdı. Ama Kızılcahamam'dan gelip, Gemlik'e indirip daha sonra İstanbul'a gideceğini söyledi. Bu söylediğine göre benim verdiğim para onu kurtarmazdı. Ucuz olması beni şüphelendirdi" diye konuştu.
DHA
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