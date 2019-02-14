PTT kargo taşımacılığında 'drone' dönemi
|14 Şubat 2019 18:21
|Yazdır
CNN TÜRK'ten Gülşen Coşkun'un haberine göre; PTT taşımacılıkta yeni bir sistemi devreye sokuyor. Drone ile kargo taşımacılığı. Uygulama üzerinde henüz çalışmalar sürüyor. Eğer test aşamalarında da herhangi bir sorun çıkmazsa bu yıl içinde devreye girmesi bekleniyor.
DRONE İLE KARGO ZOR COĞRAFYAYA ULAŞACAK
Peki, drone ile kargo nerelere ve nasıl taşınacak? Hedef çetrefilli, zor coğrafyalara ulaşmak. Drone ile her an her yere, şehir içlerine bir taşımacılık yapılmayacak. Ayrıca her türlü ürün ve kargo da drone ile taşınmayacak. Özel ve acil olan bazı ürünler için drone kullanılabilecek. İlaç ya da kan gibi acil ihtiyaçlar onların başında geliyor. Yani bir kişi mobil araçla ulaşılamayan bir yerde oturuyorsa bu ürünler dışında örneğin kargoya verdiği giysi siparişini drone aracılığıyla alamayacak.
Örneğin; olası bir afette acil kan, ilaç gibi ihtiyaçlarda drone ile taşımacılık yapılacak. Drone'un gidebileceği koordinatları da sivil havacılık genel müdürlüğü verecek ya da zor coğrafyalardaki evlere drone ile ulaşılmaya çalışılacak. Örneğin Karadeniz'de dağın eteğinde olan bir eve kargo gitmesi gerekiyor. İşte o noktada drone devreye girecek. Kargo önce PTT'nin mobil araçlarının ulaştığı noktaya kadar gidecek sonrası drone'a kalacak. Kargonun ulaşacağı ev ya da işyerinin koordinatları drone bildirilecek. Drone'a yüklenen ürünü kargo sahibi direkt alacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gazprom: Türk Akımı-2 mümkün
15 Şubat 2019 15:35
|Sağlık Bakanı: Vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz
15 Şubat 2019 14:57
|Bakan Kurum: 2023'e kadar tüm atık suları arıtacağız
15 Şubat 2019 14:53
|Birçok ülkenin çeliği Türkiye'de test edilebilecek
15 Şubat 2019 13:39
|'Tahkimde uzmanlaşmak yabancı yatırımlar açısında caziplik kazandırır'
15 Şubat 2019 12:54
|Dünya Bankasından sulama projelerine 222,3 milyon avroluk kredi
15 Şubat 2019 12:51
|Merkezi bütçe Ocak'ta 5,1 milyar lira fazla verdi
15 Şubat 2019 11:20
|'Ocak ayı, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı artırdığımız bir ay oldu'
15 Şubat 2019 10:56
|'Emekli olmak isteyen esnafa kolaylık sağlanmalı'
15 Şubat 2019 10:26
|İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
15 Şubat 2019 10:21