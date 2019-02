PTT kargo taşımacılığında 'drone' dönemi

CNN TÜRK'ten Gülşen Coşkun'un haberine göre; PTT taşımacılıkta yeni bir sistemi devreye sokuyor. Drone ile kargo taşımacılığı. Uygulama üzerinde henüz çalışmalar sürüyor. Eğer test aşamalarında da herhangi bir sorun çıkmazsa bu yıl içinde devreye girmesi bekleniyor.

DRONE İLE KARGO ZOR COĞRAFYAYA ULAŞACAK

Peki, drone ile kargo nerelere ve nasıl taşınacak? Hedef çetrefilli, zor coğrafyalara ulaşmak. Drone ile her an her yere, şehir içlerine bir taşımacılık yapılmayacak. Ayrıca her türlü ürün ve kargo da drone ile taşınmayacak. Özel ve acil olan bazı ürünler için drone kullanılabilecek. İlaç ya da kan gibi acil ihtiyaçlar onların başında geliyor. Yani bir kişi mobil araçla ulaşılamayan bir yerde oturuyorsa bu ürünler dışında örneğin kargoya verdiği giysi siparişini drone aracılığıyla alamayacak.

Örneğin; olası bir afette acil kan, ilaç gibi ihtiyaçlarda drone ile taşımacılık yapılacak. Drone'un gidebileceği koordinatları da sivil havacılık genel müdürlüğü verecek ya da zor coğrafyalardaki evlere drone ile ulaşılmaya çalışılacak. Örneğin Karadeniz'de dağın eteğinde olan bir eve kargo gitmesi gerekiyor. İşte o noktada drone devreye girecek. Kargo önce PTT'nin mobil araçlarının ulaştığı noktaya kadar gidecek sonrası drone'a kalacak. Kargonun ulaşacağı ev ya da işyerinin koordinatları drone bildirilecek. Drone'a yüklenen ürünü kargo sahibi direkt alacak.