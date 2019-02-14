Göle dönen Amik Ovası'nda sörf yaptılar
Hatay'da sörf tutkunu iki genç, şiddetli yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası'nda uçurtma sörfü yaptı. Gençlerin sıra dışı etkinliği amatör kameralar tarafından da kaydedildi
|14 Şubat 2019 18:39
|Yazdır
Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan şiddetli sağanakların sonrası sular altında kalan Amik Ovası'na gelen sörf tutkunu gençler uçurtma sörfü yaptı.
Gençlerin göle dönen ovada geçirdiği eğlenceli anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Görüntüler sosyal medyayada ilgi görürken, önümüzdeki haftalarda havanın ısınmasıyla ovada su seviyesinin düşmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kadıköy'de inşaat alanında yangın
15 Şubat 2019 15:25
|İstanbullular geçen yıl en çok bunları tüketti
15 Şubat 2019 14:59
|Siirt'te 23 köy yolu ulaşıma kapandı
15 Şubat 2019 14:49
|KDK'den 'uyuz' başvurusuna dostane çözüm
15 Şubat 2019 14:47
|Besicilerin hayatı 12 ay naylon çadırda geçiyor
15 Şubat 2019 14:38
|Tunceli'de nesli tükenmekte olan 'beyaz gelincik' görüntülendi
15 Şubat 2019 14:36
|İki ayağı ve bir kolu kesildi yine sigaradan vazgeçmedi
15 Şubat 2019 14:18
|TUS ve STS sınav giriş belgeleri açıklandı
15 Şubat 2019 14:09
|Sultangazi'de kolonları çatlayan binada tedirgin yaşam
15 Şubat 2019 13:58
|Avcılar'da toprak kayması: 1 işçi yaralı
15 Şubat 2019 13:55