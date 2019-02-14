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Malkoç: KDK'ye gelen şikayetlerin kabul edilebilir oranı yüzde 24

Kamu Başdenetçisi Malkoç, "Bize gelen şikayetler içinde kabul edilebilir şikayet oranı yüzde 24 civarında. Bunların yüzde 60'ını dostane şekilde çözmüşüz." dedi
 14 Şubat 2019 18:41
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Malkoç: KDK'ye gelen şikayetlerin kabul edilebilir oranı yüzde 24

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TBMM'de düzenlenen "6. Yılında Kamu Denetçiliği Kurumunun Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu"nun kapanış programında yaptığı konuşmada, üniversitelerden Kurumun daha etkin çalışabilmesi için katkı beklediklerini söyledi.

Uyuşmazlığın çözülmesine yönelik oluşturulan alternatif yöntemlerin çoğaldığını, bunun da Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Malkoç, millete en kaliteli ve en güzel hizmeti vermeyi istediklerini belirtti.

KDK'nin devlet ile halk arasında ara buluculuk görevi üstlendiğine dikkati çeken Malkoç, şöyle devam etti:

"Çalışma usulümüz şikayete bağlı. Bize gelen şikayetlerde, önce şikayetin hukuka uygun olup olmadığına bakıyoruz. Sonra diyoruz ki vatandaş burada haklı. O idare ile arkadaşlarımız irtibata geçiyor ve dostane çözümü temin ediyorlar. Derdi, sıkıntısı olan insan bir Kuruma müracaat ediyor, sorunu hallediliyor ve 'Ne güzel ülkem var.' diyor. Avukat tutmadan, mahkemeye gitmeden, herhangi bir harç ödemeden sorununu hallediyor. Bize gelen şikayetler içinde kabul edilebilir şikayet oranı yüzde 24 civarında. Bunların yüzde 60'ını dostane şekilde çözmüşüz."

Malkoç, 2019'daki temel çalışmalarının "iyi yönetim ilkeleri" üzerine olacağını kaydederek, "Bununla ilgili akademik dergimizin özel bir sayısını düzenledik. Eylül sonu ya da ekim başında 80-100 ülkeden ombudsmanın katılımıyla iyi yönetim ilkeleriyle ilgi sempozyum düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığının 13 sayılı genelgesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek." denildiğini aktaran Malkoç, bazı kararlarında bu genelgeyi de değerlendirdiklerini söyledi.

Malkoç, başvuruların bir kısmının ilgili idareye başvurulmadan gerçekleştiğini belirterek, "Arkadaşlarımız bu tür başvurularda idareye gönderme kararı veriyor ama idareye bu vatandaşın dilekçesini gönderirken Cumhurbaşkanlığının genelgesini de koyuyorlar ve diyorlar ki 'Vatandaşın işini çöz.' Gönderme kararlarından yüzde 25'e yakını bize tekrar gelmeden çözülüyor." şeklinde konuştu.

Kapanış programına eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra milletvekilleri, akademisyenler, kamu denetçileri ve davetliler katıldı.

Programın sonunda katılımcılarla fotoğraf çektirildi.

Ali Kemal Akan
Anadolu Ajansı
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