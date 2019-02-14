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Ağacın dibine bırakılan poşetten 6 kilo eroin çıktı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, cadde kenarındaki ağacın yanına bırakılan poşette, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi
|14 Şubat 2019 18:45
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu yapımına ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yüksekova'nın Kani Haydar Caddesi'nde eroin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, cadde üzerinde yaptığı arama- tarama faaliyeti sonucu ağacın yanına bırakılan poşeti tespit etti.
Poşetin içinden 6 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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