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Yıldırım 'hakkınızı helal edin' diyerek veda etti

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'ndan istifa edecek. İstifasından önce TBMM Başkanlık Divanı'na son kez başkanlık yapan Yıldırım, 'hakkınızı helal edin' diyerek çalışma arkadaşlarına veda etti
 14 Şubat 2019 18:57
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Yıldırım 'hakkınızı helal edin' diyerek veda etti

TBMM Başkanlık Divanı, Yıldırım başkanlığında son kez toplantı. 18 Şubat Pazartesi günü TBMM başkanlığı görevinden istifa etmesi beklenen Yıldırım, Başkanlık Divanı üyelerine veda etti.

'HAKKINIZI HALEL EDİN'

Sputnik'in edindiği bilgiye göre Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada 18 Şubat Pazartesi günü TBMM Başkanlığı görevinden çekileceğini ifade etti.

Kısa süren TBMM Başkanlığı döneminde Başkanlık Divanı'nın uyumlu çalıştığını belirten Yıldırım, Divan üyeleriyle birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meclis başkanlığı döneminde yapılanları kısaca anlatan Yıldırım, İçtüzük değişikliğinin uyum içinde geçtiğini bunun kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Yıldırım, Başkanlık Divanı'nın bütün üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek, "hakkınızı helal edin" dedi.

AK PARTİLİ ÜYELER'DEN İSTANBUL İÇİN BAŞARI DİLEKLERİ

Toplantıda daha sonra Başkanlık Divanı üyeleri tek tek söz alarak, Binali Yıldırım ile çalışmaktan mutlu olduklarını, birlikte güzel bir çalışma yapıldığını, kendisinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanıldığını söyleyip teşekkür ettiler.

Başkanlık Divanı'nın AK Partili üyeleri ayrıca Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda faydalı olacağını belirtip İstanbul Belediye Başkanlığı görevinde de başarılar dilediler. Yıldırım da bu dileklere, "Bu seçimdir hayırlısı olsun" dedi.

CHP'Lİ GÖK'TEN YILDIRIM'A, '31 MART'TAN SONRA DA MECLİS'TE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

En son söz alan CHP'li TBMM Başkanvekili Levent Gök de Anayasa değişikliklerinden sonra oluşan yeni süreçte Meclis'in güçlenmesi açısından yaptığı çalışmalardan dolayı Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

Yıldırım ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını her yerde de ifade ettiklerini vurgulayan Gök, konuşmasında AK Partili üyelerin Yıldırım'ın seçimi kazanmış gibi tebrik etmelerine de gönderme yaptı.

Gök, Binali Yıldırım'a, "Anayasa gereği istifa etmeniz gerekirdi. Anayasa gereği istifa zorunluluğu doğduğu için ben Meclis Başkanlığı'nda kalmanızı tercih ederdim. Ama siz bir tercihte bulundunuz. Ben inanıyorum ki 31 Mart'tan sonra Meclis'te sizinle beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bunun üzerine Yıldırım, "Çok ince bir nükteyle Levent Bey değerlendirdi" diye konuştu.

BAŞKAN SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifasına ilişkin dilekçesi TBMM Genel Kurulu'nda 19 Şubat Salı günü okunacak ve seçim süreci de başlamış olacak. İçtüzüğe göre TBMM Başkan adaylarının başvuruları için beş gün beklenecek.

Bu süre ise 23 Şubat Cumartesi günü dolacak. AK Parti, TBMM Başkanı seçiminin dört turunu da büyük bir değişiklik olmazsa 24 Şubat Pazar günü yapmayı planlıyor. MHP'nin de destek vereceği AK Parti'nin TBMM Başkan adayının ise üçüncü tur oylamada seçilmesi bekleniyor.

Meclis Başkanı seçiminin ardından da TBMM'nin 31 Mart seçimleri için tatile gireceği ifade ediliyor.

MHP'Lİ CELAL ADAN VEKALET EDECEK

Binali Yıldırım'ın istifasının ardından yeni başkan seçilene kadar da TBMM Başkanlığı'na MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan vekalet edecek.
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