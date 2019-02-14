Ömer Çelik'ten HDP'li eski vekile sert tepki

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 26. Dönem Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

İşte Ak Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları;

26. Dönem'de Meclis'te milletvekili olarak görev yapmış olan bir şahıs, resmi twitter hesabından terör örgütü PKK adına konuşarak tehditler savurmuş. Kuşkusuz karşılığını hukuk sistemi içinde görecektir.

Terörün bütün ahlak dışı, gayrı meşru ve insanlık dışı taraflarını temsil etme konusunda terör örgütüyle yarışa giren bu şahıs bir örnektir. Demokratik mekanizmaları terör için kullanmanın ne anlama geldiğinin net bir örneğidir bu durum.

Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir. Kuşkusuz savurduğu tehditler hukuk alanında kendisine dönecektir.

Terör adına konuşan, hatta terör örgütünden daha ileri gidebileceğini göstermeye çalışan bu zihniyete karşı olmak insanlık meselesidir. Bizim teröre karşı hukuk ve demokrasi ilkelerinden yana tavizsiz tutumumuz kararlılıkla devam edecektir.

NADİR YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

HDP 26. Dönem Van Milletvekili Nadir Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle, hav hav yapanınızla." cümleleriyle PKK terör örgütüne açık destek verip, Türkiye'yi tehdit etti.