1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk köy okulu müze oldu

Atatürk ve Latife Hanım'ın yapılmasını istediği okul, bugün ziyaretçilerini ağırlıyor
 14 Şubat 2019 19:37
Yazdır
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk köy okulu müze oldu

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Akbaş kırsal mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk köy okulu Psikolog Dr. Gülay Dayıcan'ın çabalarıyla müzeye dönüştürüldü. Kırsal mahalledeki etnografya müzesi ayrıca sadece o yöreye ait eşyaların bulunduğu müze özelliğini de taşıyor.

1991 yılına kadar eğitim hayatına devam eden Akbaş Kırsal Mahallesi'ndeki Cumhuriyet tarihinin ilk köy okulunu atıl vaziyetten kurtaran Psikolog Dr. Gülay Dayıcan, müzenin kurulma aşamasını İHA'ya anlattı. Dayıcan okulun virane görünümünden müzeye dönüştürülme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "2000 yılında bu köye yerleştim. Bu okulun bir özelliği var. Burası Cumhuriyet tarihimizin ilk köy ilkokulu gibi bir özelliği var. Yerini tespit eden de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım. 1991 yılından 2000 yılına kadar hiçbir bakım onarım görmeyen bina ve içindekiler harap halde, çatısı çökmüş, içinde bütün köyün, muhtarlığın ne kadar ardiyesi, tabutlar, cenaze levazımı hepsi var burada. Ve hayvanlar, buradaki odalarda buzağılar kalıyordu ve okul eşyalarının üzerlerinde. O halde görünce bizim içimiz parçalandı. Özellikle kız kardeşim bir öğretmen olarak buraya giremeyeceğim dedi. O zaman karar verdik; dedik ki biz burayı kurtaralım. Burası çünkü bir değer dedik ve tarihini de araştırmaya başladık. İçine gelip yavaş yavaş temizlemeye, kurtarabildiğimiz bazı kitapları köye yaptığımız kütüphaneye buradan taşıdık. En azından tahrip olmasın istedik. Daha sonra işin başına geçmek gerekti. Ben muhtar oldum. Benim muhtar olmamdaki en büyük neden bu binayı kurtarabilmektir. Dolayısıyla başladık elbirliğiyle. Önce bütün eşyaları kurtardık" dedi.

Hakkari'den bile ziyaretçimiz oldu

Bir dönem mahalle muhtarlığı görevinde de bulunan Psikolog Dr. Gülay Dayıcan, kurdukları etnografya müzesinin içeriği ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Şu anda mesela burada iki tane köy galerisi, bir tane de okuldan kurtarabildiğimiz eşyaları sergilediğimiz galeri bulunuyor. Tüm bunlar çok kıymetli bizim için. Bu bina şu anda gördüğünüz gibi değildi. Zaman içinde sıvalanmış, sıvalarla kapanmış, kemerler kırılmış, şu görünümün dışında başka bir görünümü vardı. Sonuç olarak ilk açılımını okulun biz 2010 yılında yaptık. Dolayısıyla Türkiye'nin hemen hemen her yerinde duyuldu. Duyan Hakkari'den dahi bizim müzemize gelen ziyaretçiler oldu. Bir müze ziyaret defterimiz vardı, o bitti ikinciyi açtık. Gönen geliyor. Bir de bizim müzemizin bir özelliği var. Burada dışarıdan hiçbir şey yoktur. Mesela hep karıştırılıyor, Tahtakuşlarda'da bir müze var, biz oraya gittik, gördük. Orada dünyanın her yerinden eser sergileniyor. Bu köyün özelliği tamamen otantik olması. Biz dışarıdan; ben de getireyim, şunu da koyun biz hiçbir şey almıyoruz. Burada görünen her obje bizim bizzat köyde yaşayan insanların, atalarımızın kullandığı alet, edevattan oluşuyor. Mesela öyle bir kültür oluştu ki köyde; şu anda 90 yaşın üzerinde yaşlılarımız var, onlar bu okulun öğrencileri ve biz yaşlılarımızı kaybedince onların torunları, çocukları mutlaka onlardan kalan bir eski eşyayı bize getiriyorlar. Diyorlar ki bunları alın müzeye koyun ninemizin, dedemizin adına yaşasın."

Müzede neler var

Psikolog Dr. Gülay Dayıcan'ın önderliğinde hayata geçirilen Akbaş Etnografya Müzesi'nde 1928 yılında eğitim öğretime açılan okulun eşyaları, öğrencilere ait kayıtlar, sıralar, kara tahta ve kitaplar bulunuyor. Müzede ayrıca çoğu müze haline getirilen köyde okumuş insanların günlük hayatta kullandıkları eşyaların sergilenmesi gerçekleştiriliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları' genelgesi yayımlandı
15 Şubat 2019 14:25		 CİMER'e 2018'de yaklaşık 3,5 milyon başvuru yapıldı
15 Şubat 2019 14:24
EPDK Başkanı: Vatandaşlarımızın her türlü zararı karşılanacak
15 Şubat 2019 12:12		 Kamuda e-fatura dönemi
15 Şubat 2019 11:06
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
15 Şubat 2019 08:10		 İstanbul'a iki 'kapanmayan kütüphane' daha
14 Şubat 2019 22:34
TCDD personelinin zorlu kış mesaisi
14 Şubat 2019 21:51		 2018'de 517 bin tüketici şikayeti cevaplandı
14 Şubat 2019 20:43
İstanbul'da polislere 3 yılda 6 milyon mermi ile eğitim
14 Şubat 2019 19:57		 146 bin şüpheli yakalandı
14 Şubat 2019 18:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parfüm merakı 2
Ahuzar 1
kasa 2
karı koca kavgası 8
Biz de seni bekliyorduk. 2
batıl inanç 3
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 2
erciyes 1
modifiye 1
Sevmek 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam