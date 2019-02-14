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Vali Öksüz'den bayrağı öpen çocuğa hediye

Kars'ta yolda yürürken babasının elini bırakarak valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpen 4 yaşındaki Ali Kerem Öztürk'e Vali Öksüz, bayrak hediye etti
 14 Şubat 2019 19:45
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Vali Öksüz'den bayrağı öpen çocuğa hediye

Kars'ta yürürken babasının elini bırakarak valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpen ve bu davranışı güvenlik kamerasınca kaydedilen 4 yaşındaki Ali Kerem Öztürk'e Vali Türker Öksüz, bayrak hediye etti.

Ordu Caddesi'ndeki valilik binası önünde babasının elini bırakarak, park halindeki valilik makam aracının önünde bulunan Türk bayrağını öpen minik Öztürk'ün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü duygulandırdı.

Valiliğin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüyü izleyen Vali Türker Öksüz, minik Öztürk ve ailesini makamında kabul etti. Öksüz, yakından ilgilendiği 4 yaşındaki Öztürk'e Türk bayrağı hediye etti.

Vali Öksüz, yaptığı açıklamada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin duygulandırdığını ifade ederek, "Bugün Ali Kerem valiliğin önünden geçerken bizim aracın bayrağını öptüğü anlar hem Kars'taki hem tüm Türkiye'deki insanlarımızı çok duygulandırdı." dedi.

Bayrak sevgisini aşılayan Ali Kerem'in ailesine teşekkür eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Ben öncelikle bu vatan sevgisini, bayrak sevgisini Ali Kerem'e öğrettikleri için ailesine çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bu önemli bir duygudur, manevi duygu bizim sahip olduğumuz bir manevi duygudur. Ali Kerem Kars'tan, ülkemizin bu serhat şehrinden hakikaten gazi olmuş şehrimizden bence bütün şehrimize, bütün ülkemize şu mesajı veriyor: Devletimizin bağımsızlığı, ülkemizin geleceği emin ellerdedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hepimiz kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Hiç kimse tereddüt etmesin, vatanımızı, ülkemizi canımız pahasına koruyacağız, bu mesajı verdi."

"Kendisine teşekkür ediyorum, hakikaten helal olsun. Kendisi her türlü takdiri, övgüyü hak etti." diyen Öksüz, "Bu çocuğumuz umuyorum geleceği, bahtı açık olsun, Allah yolunu açık etsin. Hepimiz bundan sonra Ali Kerem'i koruyacağız, kollayacağız, her zaman yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Baba Kadir Talip Öztürk de Ali Kerem'in yatak odasında da Türk bayrağının olduğunu anlatarak, "Ali Kerem'in bayrak sevgisi çok fazla. Bugün arabanın önündeki bayrağı öptü. Biz elimizden geldiği kadar çocuğumuzu, milli, manevi yönü biraz daha baskın bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayrak bizim her şeyimiz, inşallah Ali Keremler yetişecek, bu ülke her zaman ilelebet payidar kalacaktır." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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