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'Vatandaşlar bodrum ve kömürlükleri kontrol etsin'

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen "İnsanlar binalarının içlerini, özellikle bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etsinler" dedi.
 14 Şubat 2019 20:01
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'Vatandaşlar bodrum ve kömürlükleri kontrol etsin'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların özellikle içlerini, bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, "Taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor." dedi.

Gürgen, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki irtibat bürosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın tehlike oluşturan kısımlarının yıkıldığını söyledi.

Bölgedeki 8 apartmanın daha yıkılacağını ifade eden Gürgen, şöyle konuştu:

"Dünden itibaren vatandaşlarımıza evlerinizi hemen taşıyabilirsiniz diye duyurularda da bulunduk. Şu anda 3 günlük bir süre içinde vatandaşların taşınmalarını bekliyoruz. Bugün Nuri Bey Apartmanı'nda ilk taşınmalar başladı. Profesyonel taşıyıcılarla bu süreç başlamış oldu. Ne kadar çabuk taşınırsa yıkılması gereken 8 binaya o kadar çabuk başlayacağız."

Gürgen, vatandaşların binalarını en iyi kendilerinin bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dışarıdan bakıldığında birçok bina tertemiz, pırıl pırıl gözükürken asıl binanın iç kısımlarını göremiyoruz. Bunu en iyi vatandaş biliyor. İnsanlar binalarının içlerini, özellikle bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etsinler. Çünkü taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor. Kolonların demirlerinin ortaya çıktığı, kolonların üzerinde büyük çatlakların oluşmaya başladığı, ezilmelerin hatta çürümelerin olduğu binalarla ilgili lisanslı kuruluşlara, belediyelerine müracaat ederek binalarının tespitlerini yaptırsınlar. Bir defa daha gözlemlesinler. Binalarında, kolonlarında, kirişlerinde yapısal hasarlar var mı, yok mu? Bunları gözlemlesinler. Onun üzerine tespitleri için lisanlı kuruluşlara müracaat ederek binalarının dönüşümlerini gerçekleştirsinler."

Bu arada Kartal'da çökme tehlikesiyle boşaltılan 8 riskli binadan birinin bodrum katındaki kolon ve kirişleri görüntülendi.

Görüntülerde, kolon ve kirişlerin kırıldığı, demirlerin kullanılamaz hale geldiği ve risk taşıdığı görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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