Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 1 milyar 923 milyon 673 bin lira azalarak 2 trilyon 99 milyar 152 milyon 370 bin liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 8 Şubat ile biten haftada 1 milyar 923 milyon 673 bin lira azalarak 2 trilyon 101 milyar 76 milyon 43 bin liradan 2 trilyon 99 milyar 152 milyon 370 bin liraya düştü.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,46 azalışla 1 trilyon 14 milyar 375 milyon 950 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,96 artışla 985 milyar 900 milyon 828 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 365 milyon dolar artarak 199 milyar 938 milyon dolara yükseldi. Bunun 183 milyar 672 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 266 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 154 milyar 974 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 383 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 453 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 862 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,01 artışla 379 milyar 854 milyon 164 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 1,10 artışla 341 milyar 417 milyon 947 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,81 azalışla 131 milyar 968 milyon 549 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 806 milyon 55 bin lirası konut, 5 milyar 312 milyon 359 bin lirası taşıt ve 201 milyar 735 milyon 750 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 8 Şubat ile biten haftada 5 milyar 390 milyon 81 bin lira artarak 2 trilyon 286 milyar 575 milyon 175 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,84 artış gösterdi.