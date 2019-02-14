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Akılalmaz olay! Bebeğini fırlatmaya kalktı
Ankara'nın Sincan ilçesinde adliyede duruşma sonrası yaşanan arbedede bir kadın bebeğini polislerin üzerine fırlatmaya çalıştı.
|14 Şubat 2019 20:14
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir mahkeme sonrası yaşanan arbedede bir kadın bebeğini polislerin üzerine fırlatmaya çalıştı.
Alınan bilgiye göre, Sincan Adliyesinde görülen bir duruşma sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Araya polis girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir kadın, kucağındaki bebeği polislerin üzerine fırlatmak istedi.
Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde adliyede duruşma sonrası yaşanan arbedede bir kadın bebeğini polislerin üzerine fırlatmaya çalıştı. pic.twitter.com/WcMB55nVRCMemurlarNet (@memurlarnet) 14 Şubat 2019
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