Başkentte DEAŞ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Suriye ve Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı
|14 Şubat 2019 20:24
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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulunan teröristlerin illegal yollardan Türkiye'ye girdiklerini tespit etti.
İstihbarat birimleriyle koordineli çalışmalar sonucu DEAŞ mensubu oldukları gerekçesiyle, örgütsel irtibat kurabilecekleri değerlendirilen Suriye ve Irak uyruklu 8 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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