Bakan Soylu: Gereğini yerine getirmezsek namerdiz
|14 Şubat 2019 20:34
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılında 941 kişinin uyuşturucudan hayatını kaybettiğini belirterek, "2018'de Aralık ayı hariç 491'e düşürdük. Epey bir düşürdük, daha da düşüreceğiz." dedi.
Soylu, AK Parti'nin Altındağ Hüseyin Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörün yıktığı şehirlerin yapılan yatırımlarla büyük değişim yaşadığını ifade eden Soylu, "Oradaki millete hizmetimizi yapmanın sorumluluğu ve heyecanı içindeyiz. Gecenin saat 01.00'ine, 02.00'sine kadar Ankara'da millet nasıl yürüyorsa, rahatsa, Diyarbakır Silopi, Nusaybin'in, Mardin Kızıltepe'nin, Hakkari Yüksekova'nın sokaklarında artık PKK yok, artık milletimiz var, huzur var." diye konuştu.
Soylu, terör örgütüne destek veren belediyelere görevlendirmeler yaptıklarını anımsatarak, Türkiye'nin birilerinin talimatlarıyla hareket eden eski Türkiye olmadığını vurguladı.
Ülkenin çeşitli yerlerinde terör operasyonlarının devam ettiğine dikkati çeken Soylu, "Hakkari'den komutanımız gönderdi, güya kendisini örgüt yöneticisi olarak gören birilerinin mağaraları, inleri basıldı, kaçmış. Bunların işi kaçmaktır biliyorsunuz. Nereye kaçarsa kaçsın, fare gibi kaçsa da enseleyip gereğini yerine getirmezsek namerdiz." şeklinde konuştu.
Bakan Soylu, uyuşturucu kullanımından kaynaklı ölümlerin 2017 yılında 941'e yükseldiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili kendilerine talimat verdiğini dile getirdi.
Emniyet ve jandarma birimlerinin uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Soylu, "2017 yılında 941 olan rakam 2018'in Aralık ayı hariç 491'e düştü. Epey bir düşürdük, daha da düşüreceğiz." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan: Ben bu Bursa'ya aşığım
15 Şubat 2019 15:38
|Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
|CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36
|Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
|İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19
|Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
|Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29
|Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
|Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58
|'Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor'
15 Şubat 2019 12:45