Müze inşaatında iskele çöktü:1 ölü, 4 yaralı
|14 Şubat 2019 20:38
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Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Müzenin ikinci etap inşaatında, üzerinde işçilerinde bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye CANKUR ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, CANKUR ekipleri tarafından çöken iskelenin altından çıkarılırken, AFAD ekipleri de eğitimli köpekle enkaz altında başka işçi olup olmadığı yönünde arama yaptı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden Halil Bilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 işçinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Acı haberi alan işçilerin arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü.
VALİ İNCELEME YAPTI
Müze inşaatına gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, olay yerinde inceleme yaptı. İskelenin çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Vali Demirtaş, "Kaza aşırıyı yağıştan dolayı duvarın yıkılması ve iskelenin devrilmesi sonucu meydana geldi. 1 işçimiz yaşamını yitirdi, 4 işçimiz de yaralandı. Yetkililerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor" dedi.
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