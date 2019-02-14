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2018'de 517 bin tüketici şikayeti cevaplandı

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, tüketici şikayetlerini dikkate aldıklarını belirterek, "2018 yılında 517 bin 177 adet çağrıyı cevapladık" dedi.
 14 Şubat 2019 20:43
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2018'de 517 bin tüketici şikayeti cevaplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı' kapsamında hazırlanan 'İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı', Mardin'de gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ticaret Bakanlığı daire başkanları ve 30 büyükşehir belediyesinin zabıta daire başkanları katıldı.

Çalıştayda konuşan Genel Müdür Ahmet Erdal, tüketicilerin haklarının korunması için mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketicinin daha iyi korunması için tedbirler alıyoruz. Tüketici Hakem Heyetlerimizle, tüketici ve sağlayıcı ve satıcı arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız ve kolay çözümü için çaba veriyoruz.

Tüketicimizin şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Bu bağlamda 2018 yılında 517 bin 177 adet çağrıyı cevapladık. Bunun yanında Bakanlığımız son dönemlerde sıkça konuşulan haksız fiyat artışı ile ilgili mobil uygulamalar kurmuştur. Vatandaşlarımız uygulama vasıtasıyla şikayetlerini anında fotoğraflayarak bizlere aktarmaktadır. Biz de bu durumlara müdahale ederek gereken çalışmaları yapmaktayız. Yapılan çalıştaylarda en önemli paydaşlarımız belediyelerimiz ile koordinasyonumuzu artırmakta, çalışma ortağımız olarak mevzuat ve yasaların öğrenilmesinin yanında yol haritası belirlemede fayda vermektedir."

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ise Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tüketici Hakları Zabıta Birimi oluşturulduğunu ifade ederek, "Birimimiz tüketicilerin menfaatine çalışmalar yapacak" diye konuştu.

DHA
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