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Beyaz eşyada 'ÖTV indirimi' yüzleri güldürdü

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi: "Özellikle son çeyrekte devreye alınan sektörümüzdeki ÖTV teşviki uygulamasıyla çift haneli büyüme oranlarını gördük. Hükümetimizin kararıyla uygulamanın ilk çeyrekte de devam etmesi, 2019'a daha umutla ve pozitif girmemizi sağladı. Ocak ve şubat ayında beklentimizin üzerinde satış gerçekleşti" açıklamasında bulundu.
 14 Şubat 2019 20:58
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Beyaz eşyada 'ÖTV indirimi' yüzleri güldürdü

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, beyaz eşyada özel tüketim vergisi indirimiyle sektörde çift haneli büyüme oranlarının görüldüğünü söyledi.

Tüfekçi, AA muhabirine, geçen yılın ikinci yarısındaki ekonomik dalgalanmaların, müşterilerin beklentilerinde farlılık oluşturduğunu ifade etti.

Bu süreçte vatandaşların beyaz eşya alımında az da olsa ertelemeye gittiğine dikkati çeken Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Özellikle son çeyrekte devreye alınan sektörümüzdeki ÖTV teşviki uygulamasıyla çift haneli büyüme oranlarını gördük. Beklentimizin üzerinde etkisi oldu. Sektörde rakamlara baktığınızda yüzde 30 küçülmeye başlamıştı ki son çeyrekteki bu ÖTV etkisiyle yıl bazında yüzde 17 küçülmeyle kapandı. Diğer sektörlere bakıldığında nispeten anlamlı bir oran. Hükümetimizin kararıyla uygulamanın ilk çeyrekte de devam etmesi, 2019'a daha umutla ve pozitif girmemizi sağladı. Ocak ve şubat ayında beklentimizin üzerinde satış gerçekleşti. Bu indirimin, ÖTV üzerine yaptığımız kampanyalarla satın almayı kolaylaştıran ciddi pozitif katkısı oluyor."

SEKTÖR GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Tüfekçi, beyaz eşya sektörünün yaz dönemine hazırlık yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci çeyrek, sektörün dinamik ve hareketlenmeye başladığı dönem. Evliliklerin arttığı, yaza doğru hazırlıkların başladığı, taşınmaların arttığı dönem. Dolayısıyla ikinci çeyrek, sonbahara kadar yüksek tempoda gider. ÖTV etkisiyle beraber beklentimiz pozitif. Geleceğe umutla bakıyoruz."

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Anadolu Ajansı
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