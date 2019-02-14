Beyaz eşyada 'ÖTV indirimi' yüzleri güldürdü
|14 Şubat 2019 20:58
|Yazdır
Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, beyaz eşyada özel tüketim vergisi indirimiyle sektörde çift haneli büyüme oranlarının görüldüğünü söyledi.
Tüfekçi, AA muhabirine, geçen yılın ikinci yarısındaki ekonomik dalgalanmaların, müşterilerin beklentilerinde farlılık oluşturduğunu ifade etti.
Bu süreçte vatandaşların beyaz eşya alımında az da olsa ertelemeye gittiğine dikkati çeken Tüfekçi, şöyle konuştu:
"Özellikle son çeyrekte devreye alınan sektörümüzdeki ÖTV teşviki uygulamasıyla çift haneli büyüme oranlarını gördük. Beklentimizin üzerinde etkisi oldu. Sektörde rakamlara baktığınızda yüzde 30 küçülmeye başlamıştı ki son çeyrekteki bu ÖTV etkisiyle yıl bazında yüzde 17 küçülmeyle kapandı. Diğer sektörlere bakıldığında nispeten anlamlı bir oran. Hükümetimizin kararıyla uygulamanın ilk çeyrekte de devam etmesi, 2019'a daha umutla ve pozitif girmemizi sağladı. Ocak ve şubat ayında beklentimizin üzerinde satış gerçekleşti. Bu indirimin, ÖTV üzerine yaptığımız kampanyalarla satın almayı kolaylaştıran ciddi pozitif katkısı oluyor."
SEKTÖR GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR
Tüfekçi, beyaz eşya sektörünün yaz dönemine hazırlık yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
"İkinci çeyrek, sektörün dinamik ve hareketlenmeye başladığı dönem. Evliliklerin arttığı, yaza doğru hazırlıkların başladığı, taşınmaların arttığı dönem. Dolayısıyla ikinci çeyrek, sonbahara kadar yüksek tempoda gider. ÖTV etkisiyle beraber beklentimiz pozitif. Geleceğe umutla bakıyoruz."<
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gazprom: Türk Akımı-2 mümkün
15 Şubat 2019 15:35
|Sağlık Bakanı: Vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz
15 Şubat 2019 14:57
|Bakan Kurum: 2023'e kadar tüm atık suları arıtacağız
15 Şubat 2019 14:53
|Birçok ülkenin çeliği Türkiye'de test edilebilecek
15 Şubat 2019 13:39
|'Tahkimde uzmanlaşmak yabancı yatırımlar açısında caziplik kazandırır'
15 Şubat 2019 12:54
|Dünya Bankasından sulama projelerine 222,3 milyon avroluk kredi
15 Şubat 2019 12:51
|Merkezi bütçe Ocak'ta 5,1 milyar lira fazla verdi
15 Şubat 2019 11:20
|'Ocak ayı, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı artırdığımız bir ay oldu'
15 Şubat 2019 10:56
|'Emekli olmak isteyen esnafa kolaylık sağlanmalı'
15 Şubat 2019 10:26
|İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
15 Şubat 2019 10:21