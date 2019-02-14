Müteahhitlerden eski binalar için uyarı

Tellioğlu, İstanbul-Kartal'da çok sayıda kişinin ölümüne yol açan bina çökmesi olayı nedeniyle gündeme gelen inşaatlarda kullanılan malzemeler ve bu binaların denetimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki 20 yıl ve öncesinde inşa edilen binaların durumuna dikkati çeken Tellioğlu, bu binaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara oturdukları binadan beton numunesi örneği alarak bunlara ilgili kuruluşlarda bina taşıyıcı sistemi (karot) ölçümü yaptırmalarını öneren Tellioğlu, yaşadığı binada sallanma, çatlak veya riskli malzeme kullanıldığına dair şüphesi olanların söz konusu testi yaptırabileceğini ifade etti.

"BİNALARIN RİSK DURUMU TESPİT EDİLMELİ"

Kartal'daki olayda çökmenin nedeninin binanın inşaatında malzeme olarak deniz kumu kullanılması olabileceğini dile getiren Tellioğlu, "Ancak olay tek bir nedene indirgenmemeli. Üstüne kaçak 3 kat atılmış deniyor. Sadece malzeme değil kaçak kat da çökmeye neden olur. Binaların taşıyıcı sistemi bireyler tarafından beton numunesi alınarak kontrol edilmeli. Her bina kendi özel durumundan dolayı risk altında olabilir. Bunun tespitinin mutlaka yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Yapı ruhsatı alınırken belirtilen kat sayısının üstüne çıkılması durumunda bina taşıyıcı sisteminin güçsüzleştiğine işaret eden Tellioğlu, kaçak kat çıkıldıkça binaların karot değerinin düştüğünü ve en küçük şiddetteki depremde bile yıkılabilecek hale geldiklerini vurguladı.