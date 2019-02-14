Müteahhitlerden eski binalar için uyarı
|14 Şubat 2019 21:03
|Yazdır
Tellioğlu, İstanbul-Kartal'da çok sayıda kişinin ölümüne yol açan bina çökmesi olayı nedeniyle gündeme gelen inşaatlarda kullanılan malzemeler ve bu binaların denetimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki 20 yıl ve öncesinde inşa edilen binaların durumuna dikkati çeken Tellioğlu, bu binaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Vatandaşlara oturdukları binadan beton numunesi örneği alarak bunlara ilgili kuruluşlarda bina taşıyıcı sistemi (karot) ölçümü yaptırmalarını öneren Tellioğlu, yaşadığı binada sallanma, çatlak veya riskli malzeme kullanıldığına dair şüphesi olanların söz konusu testi yaptırabileceğini ifade etti.
"BİNALARIN RİSK DURUMU TESPİT EDİLMELİ"
Kartal'daki olayda çökmenin nedeninin binanın inşaatında malzeme olarak deniz kumu kullanılması olabileceğini dile getiren Tellioğlu, "Ancak olay tek bir nedene indirgenmemeli. Üstüne kaçak 3 kat atılmış deniyor. Sadece malzeme değil kaçak kat da çökmeye neden olur. Binaların taşıyıcı sistemi bireyler tarafından beton numunesi alınarak kontrol edilmeli. Her bina kendi özel durumundan dolayı risk altında olabilir. Bunun tespitinin mutlaka yapılması gerekiyor." diye konuştu.
Yapı ruhsatı alınırken belirtilen kat sayısının üstüne çıkılması durumunda bina taşıyıcı sisteminin güçsüzleştiğine işaret eden Tellioğlu, kaçak kat çıkıldıkça binaların karot değerinin düştüğünü ve en küçük şiddetteki depremde bile yıkılabilecek hale geldiklerini vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İnşaat işi azaldı ağır ticari daraldı
11 Şubat 2019 07:05
|Savunmanın hedefinde 'yüksek faiz' var
07 Şubat 2019 12:12
|İhtiyaç kredilerine yapılandırma geliyor
07 Şubat 2019 10:14
|Gayrimenkule disiplin geliyor
06 Şubat 2019 13:40
|Banka, dosya masrafından alınan faizi tüketiciye geri ödeyecek
06 Şubat 2019 11:57
|Konut satışlarında kıpırdama başladı
05 Şubat 2019 08:00
|TOKİ 207 iş yeri ile 70 konutu satışa çıkardı
04 Şubat 2019 10:39
|TOKİ Başkanı Bulut: 30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz
04 Şubat 2019 09:05
|Şehit ailelerine faizsiz 260 milyon konut kredisi
01 Şubat 2019 08:55
|Şato evlerin müteahhidi Sarot faaliyete devam edecek
30 Ocak 2019 08:30