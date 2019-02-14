1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müteahhitlerden eski binalar için uyarı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, binaların çökmesinde sadece kullanılan malzemenin değil kaçak kat çıkılmasının da etkili olduğunu belirterek, "Binaların taşıyıcı sistemi bireyler tarafından beton numunesi alınarak kontrol edilmeli." dedi.
 14 Şubat 2019 21:03
Yazdır
Müteahhitlerden eski binalar için uyarı

Tellioğlu, İstanbul-Kartal'da çok sayıda kişinin ölümüne yol açan bina çökmesi olayı nedeniyle gündeme gelen inşaatlarda kullanılan malzemeler ve bu binaların denetimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki 20 yıl ve öncesinde inşa edilen binaların durumuna dikkati çeken Tellioğlu, bu binaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara oturdukları binadan beton numunesi örneği alarak bunlara ilgili kuruluşlarda bina taşıyıcı sistemi (karot) ölçümü yaptırmalarını öneren Tellioğlu, yaşadığı binada sallanma, çatlak veya riskli malzeme kullanıldığına dair şüphesi olanların söz konusu testi yaptırabileceğini ifade etti.

"BİNALARIN RİSK DURUMU TESPİT EDİLMELİ"

Kartal'daki olayda çökmenin nedeninin binanın inşaatında malzeme olarak deniz kumu kullanılması olabileceğini dile getiren Tellioğlu, "Ancak olay tek bir nedene indirgenmemeli. Üstüne kaçak 3 kat atılmış deniyor. Sadece malzeme değil kaçak kat da çökmeye neden olur. Binaların taşıyıcı sistemi bireyler tarafından beton numunesi alınarak kontrol edilmeli. Her bina kendi özel durumundan dolayı risk altında olabilir. Bunun tespitinin mutlaka yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Yapı ruhsatı alınırken belirtilen kat sayısının üstüne çıkılması durumunda bina taşıyıcı sisteminin güçsüzleştiğine işaret eden Tellioğlu, kaçak kat çıkıldıkça binaların karot değerinin düştüğünü ve en küçük şiddetteki depremde bile yıkılabilecek hale geldiklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnşaat işi azaldı ağır ticari daraldı
11 Şubat 2019 07:05		 Savunmanın hedefinde 'yüksek faiz' var
07 Şubat 2019 12:12
İhtiyaç kredilerine yapılandırma geliyor
07 Şubat 2019 10:14		 Gayrimenkule disiplin geliyor
06 Şubat 2019 13:40
Banka, dosya masrafından alınan faizi tüketiciye geri ödeyecek
06 Şubat 2019 11:57		 Konut satışlarında kıpırdama başladı
05 Şubat 2019 08:00
TOKİ 207 iş yeri ile 70 konutu satışa çıkardı
04 Şubat 2019 10:39		 TOKİ Başkanı Bulut: 30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz
04 Şubat 2019 09:05
Şehit ailelerine faizsiz 260 milyon konut kredisi
01 Şubat 2019 08:55		 Şato evlerin müteahhidi Sarot faaliyete devam edecek
30 Ocak 2019 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nostalji 2
sanal aşkların mahkemede bitmesi 2
14 şubatta yalnız olmak 1
ayna grubunu kör sanmak 4
Ozan arif 2
diyet yapana kurulacak cümle 5
dillendirmek 2
sevgililer gününü yalnız geçirmek 6
batıl inanç 3
İşsizlik ödeneğinin işverenlere verilmesi 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam