AK Partiden '14 Şubat' paylaşımı
AK Parti'nin "14 Şubat Sevgililer günü" dolayısıyla hazırlanan video klibi paylaşıldı.
|14 Şubat 2019 21:18
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AK Parti tarafından "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla hazırlanan video klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
AK Parti'nin sosyal paylaşım hesaplarından "14ŞubartSevgililerGünü" etiketiyle paylaşılan 54 saniyelik klipte Erdem Bayazıt'ın, "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin bir bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendirildi.
Videonun sonunda "Vatanımız, milletimiz, sevgilimiz bizim AK Parti" sloganı yer aldı.
Vatanımız, milletimiz, sevgilimiz bizim. #14ŞubartSevgililerGünü pic.twitter.com/xMHwdjMo9nAK Parti (@Akparti) 14 Şubat 2019
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