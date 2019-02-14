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Alim birliklerinden 'okullarda yoga' açıklaması

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Ehl-i Sünnet Alimler Birliği (ESAB), "okullarda çocuk yogası" etkinliklerine ilişkin ortak açıklama yaptı.
 14 Şubat 2019 21:33
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Alim birliklerinden 'okullarda yoga' açıklaması

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Ehl-i Sünnet Alimler Birliği (ESAB), "okullarda çocuk yogası" etkinliklerine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aldığı karara göre, yoganın Hinduizm ve Budizm'de kişiye birtakım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak, onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntem olduğu belirtildi.

Yoganın dini bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söyleminin tam olarak gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değildir. Her ne kadar son yıllarda bir özenti sonucu yoga eğitimi başta özel anaokulları olmak üzere bazı eğitim kurumlarında yaygınlaşmışsa da toplumumuzun bu konuda yeteri kadar bilinçlendirilmediği açıktır. Bizler, okullarda yoga eğitimine karşı olduğumuzu ve bu eğitimin masum olmadığını belirtiyor, bunun batıl bir dinin ve kültürün parçası olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla yavrularımızın bu dini ve kültürel dejenerasyona tabi tutulmamaları hususunda yetkilileri gerekli hassasiyeti göstermeye ve okullarda çocuk yogası yapılmasına dair izni iptal etmeye ısrarla davet ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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