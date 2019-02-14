Ünlü oyuncu belediye başkan adayı oldu
İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, İYİ Parti'nin İstanbul Kadıköy ilçesi için belediye başkan adayının ünlü oyuncu Emre Kınay olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray paylaşımı retweetleyerek desteğini belli etti.
|14 Şubat 2019 21:46
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Ünlü oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde belediye başkan adayı gösterildi.
"KADIKÖY DE İYİ OLSUN MU?"
İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, ünlü oyuncu Emre Kınay'ın İYİ Parti'den belediye başkan adayı gösterildiğini, "İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur. Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu? notuyla sosyal medya hesabından duyurdu
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