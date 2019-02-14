Kartal'daki riskli bina boşaltılıyor
|14 Şubat 2019 21:56
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Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli olduğu tespit edilerek tahliye ve yıkım kararı verilen apartmanlarda çalışmalar sürüyor. 12 dairenin olduğu 6 katlı binanın tahliyesine sabah 10.00'da başlandı. Doğalgaz, elektrik ve suların kesildiği apartmandaki tahliye çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD ekipleri nezaretinde yapılıyor. Tahliye çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, yıkım çalışmalarının keşfi için drone kaldırarak havadan çekim yaptı.
Geçtiğimiz hafta karot örneği alınan Nuri Bey Apartmanı'nın beton kalitesinin, dün yıkımı tamamlanan Yunus Apartmanı'ndan daha kalitesiz olduğu öğrenildi. Apartman bodrumundan çekilen fotoğraflarda, kolonların ağır hasarlı olduğu ve rutubetten dolayı bazı bölümlerde ufak çaplı çökmelerin olduğu görüldü.
"BURADAKİ BİNALARIN HEMEN HEMEN HEPSİ RİSKLİ"
Bina zeminindeki tahribatı görerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan riskli yapı denetimi için başvuru yapan Emre Kumru'nun Annesi Saliha Kumlu, "Binanın bodrum katında çalışan marangoz benim oğlumun arkadaşı. Daha önce marangoz ev sahiplerini uyarmış, evin zeminin de çatlaklar var diye. Ama o dönem ciddiye almamışlar sanırım. Daha sonra Yeşilyurt Apartmanı çökünce valiliğe dilekçe yazmışlar. Oğlum da gelin bizim oturduğumuz binaya da bakın demiş. Geldiler, baktılar ve hemen tahliye kararı verdiler. Biz yan binada oturuyoruz. Buradan da örnek aldılar ama bir şey demediler. Ama buradaki binaların hemen hemen hepsi riskli, çoğu kaçak zaten. Ben burada kiracıyım, daha önce oturduğum evin tavanından bir parça düşmüştü, resmen kum gibiydi ve içinde deniz kabukları vardı" ödedi.
"EV KİRALARI BİRDEN ÇOK ARTTI"
Nuri Bey Apartmanı sakinlerinden Şeyma Aydinç, "Oturduğumuz binanın riskli yapı olduğunu bilmiyorduk. Bir sürü tadilat yapmıştık ama bina çürük dediler. Hemen de tahliye etmemizi istediler. O korkuyu yaşadık, bir daha yaşamak istemiyoruz. Ben şimdilik kardeşimde kalıyorum. Buradan eşyalarımı alıp bir sığınağa bırakacağım. Çünkü bu bölgede uygun ev yok, fırsatçılar çok fazla. Ev kiraları birden çok arttı" ifadelerini kullandı.
"EŞYALARIMIZI ALIYORUZ AMA KOYACAK YER BULAMIYORUZ"
Başka bir apartman sakini Necla Güneş işe, "Bakanlığa sesleniyoruz, hiç girilmeyecek evlere korkunç fiyatlar istiyorlar. Bu konuda çok mağduruz. İnanılmaz derece fiyatlar yüksek. Böyle bir dönemde böyle bir fırsatçılık görmedik. Eşyalarımızı alıyoruz ama koyacak yerimiz yok" şeklinde konuştu.
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