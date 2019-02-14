1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Osmangazi Köprüsü'nde film gibi kovalamaca

Osmangazi Köprüsü'nde, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobildeki şüpheliler, film gibi kovalamacayla yakalandı. Barikat oluşturulan polis araçlarına çarpan otomobilden inip kaçmak için köprüden atlayınca ayakları kırılan sürücü ile yanındaki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Kovalamaca, köprünün termal kameralarına yansıdı.
 14 Şubat 2019 22:00
Yazdır
Osmangazi Köprüsü'nde film gibi kovalamaca

İstanbul yönünden Yalova'ya doğru giden, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen lüks araç, dün gece Osmangazi Köprüsü'nün giriş ve çıkışında önlem alınarak durdurulmak istendi. Kuzey Gişeleri'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Altınova Gişeleri'nde de polisin önlem aldığını gören şüpheliler, geri manevra yapıp, ters yönde kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşlerine düştü. Kuzey Gişeleri'ndeki polis ekipleri, polis otolarıyla yola barikat kurarak önlem aldı. E.D. (43) yönetimindeki araç, barikat oluşturulan iki polis aracına çarptı.

Bu sırada araçtan inen sürücü E.D., elindeki paketi 20 metre yükseklikten köprü çıkışın yakın attı, ardından da kendisi atladı. Polis, araçtaki diğer şüpheliler R.Ş. (41) ve N.C. (26) adlı kadın ile köprüden toprak zemine atlayarak yaralanan E.D.'yi yakaladı. Kovalamaca ise saniye saniye köprünün termal kameralarına yansıdı.

Şüphelinin attığı pakette yapılan incelemede, gitar kılıfı içerisine gizlenen 3 kilo 468 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden R.Ş. ile köprüden atlayan şüphelinin sevgilisi olduğu belirtilen N.C. emniyet müdürlüğüne ayaklarının kırıldığı belirlenen E.D. ise Kocaeli'de bir hastaneye kaldırıldı.

R.Ş. ve N.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Osmangazi Köprüsü'nde, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobilde kovalamacayla yakalanan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen R.Ş. ve N.C., savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden R.Ş. tutuklanırken, N.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Köprüden atlayarak yaralanan E.D.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üç kızın suç dosyası parmak ısırttı!
15 Şubat 2019 15:33		 Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
15 Şubat 2019 15:28
Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
15 Şubat 2019 14:14		 Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
15 Şubat 2019 13:46
Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15 Şubat 2019 12:41		 Şişli Belediyesi'nde yangın
15 Şubat 2019 12:31
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
15 Şubat 2019 12:19		 Kastamonu'da sahte para operasyonu: 18 şüpheliden 12'si tutuklandı
15 Şubat 2019 12:06
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
15 Şubat 2019 11:44		 Başkent'te terörden 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
15 Şubat 2019 10:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çiçek 3
Her gün bir başlık açıyoruz kampanyası 3
Biz de seni bekliyorduk. 2
sanal aşkların mahkemede bitmesi 2
tanzim satış noktaları 1
merhamet 2
sevgililer gününü yalnız geçirmek 6
bayat ekmek 2
bu 14 Şubatta tek taş reklamı yapılmaması 3
insanı ayakta tutan iki şey 2
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam