İstifa eden CHP'li başkan seçime bağımsız girecek

CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimlere bağımsız olarak gireceğini açıkladı.

Kesimoğlu, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Sevgililer Günü dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen Işın Karaca konserine katıldı.

Bir süre konseri dinledikten sonra sahneye çıkarak sanatçıya şilt ve çiçek takdim eden Kesimoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün çok özel bir gün olduğunu, eşini, Kırklareli'ni ve Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini söyledi.

- "İsyan ediyorum"

Konseri izlemeye gelen Kırklarelililere müjde vermek istediğini ifade eden Kesimoğlu, "Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım. İsyan ediyorum." dedi.

İsyanının halkın iradesine konulmak istendiğini iddia ettiği ipoteğe olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasilerde en büyük güç, halkın gücüdür. Ben size inanıyorum, güveniyorum. Sevgililer Günü'nde ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayıyım. Yolumuz açık olsun. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi."

Konuşmanın ardından, bazı vatandaşlar tarafından meşale yakıldı.

Kesimoğlu, eşi Sibel Kesimoğlu ile platformdan vatandaşlara çiçek attı.