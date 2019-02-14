Dersimiz yaya geçidi
|14 Şubat 2019 22:22
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından köy okulunda okuyan öğrencilere trafik bilgilendirme semineri verildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, kent merkezine bağlı Küçükbağlar köyü Ahmet Dursun Çalışkan İlkokulunda okuyan öğrencilere, trafik bilgilendirme semineri verdi. Son dönemlerde gündemde olan yayaya öncelik konusunun üzerinde de durulan seminerde; ulaşım nedir, karayolu trafiği nedir gibi sorulara yanıtlar verildi. Öğrencilere temel trafik kuralları, okul servisi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler, acil durumlarda yapılacaklar, gece gündüz görüşün az olduğu hallerde alınacak tedbirler, trafiği düzenleyen yetkililer, ışıklı işaretler gibi bir çok konuda bilgi verildi.
Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafı ve üzerinde jandarma figürleri bulunan hediyelerin dağıtımıyla son buldu.
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