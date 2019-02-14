Sınıra askeri sevkiyat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı sürüyor.
|14 Şubat 2019 22:47
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı sürüyor.
Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçti.
Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan 30'un üzerindeki ZPT askeri araç ve komandoların sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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