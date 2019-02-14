FETÖ'den gözaltına alınan 11 polisten 6'sı tutuklandı
|14 Şubat 2019 22:52
|Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Adıyaman'da adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyonda, Adıyaman'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı tutuklanırken 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bin 112 zanlının yakalanması için 12 Şubat'ta 76 kentte eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Adıyaman'da 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şarkıcı Ferhat Tunç'un 20 yıla kadar hapsi isteniyor
15 Şubat 2019 13:25
|Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
15 Şubat 2019 13:11
|FETÖ'den aranan eski komiser yol uygulamasında yakalandı
15 Şubat 2019 12:03
|Elazığ'da sosyal medyadan PKK propagandasına 12 gözaltı
15 Şubat 2019 11:55
|Tekirdağ'da terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15 Şubat 2019 11:48
|Yozgat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı
15 Şubat 2019 11:28
|Ankara'da FETÖ operasyonunda 4 kişiden 2'si tutuklandı
15 Şubat 2019 11:13
|Aydın'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı
15 Şubat 2019 10:58
|FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma: 15 gözaltı
15 Şubat 2019 10:23
|İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
15 Şubat 2019 08:30