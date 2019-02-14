1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valiye yazdığı mektup hayatını değiştirdi

Antalya Valisi Karaloğlu, kendisine çarpıp serbest bırakılan sürücünün cezalandırılması için mektup yazan genci tedavi ettirdi
 14 Şubat 2019 22:56
Yazdır
Valiye yazdığı mektup hayatını değiştirdi

Bursa'da 2011 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu kalbi duran ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Akif Uyar, Vali Münir Karaloğlu'nun desteğiyle sağlığına kavuştu. Kazadan 7 yıl sonra Vali Münir Karaloğlu'na gönderdiği mektupla iletişime geçtiğini belirten Uyar, "Amacım bana çarpan ve yakalanıp serbest bırakılan sürücünün gerekli cezayı almasıydı. Valimiz kalçamı görünce kayıtsız kalamadı. 1 yıllık tedavinin sonunda sağlığıma kavuştum" dedi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2011 yılında geçirdiği motosiklet kazası sebebiyle yürüyemez hale gelen 34 yaşındaki Akif Uyar'ın kaza yerinde duran kalbi doktorlar tarafından çalıştırılıp halata döndürüldü. Bursa Uludağ Üniversitesinde 3 ay yoğun bakımda yatan Uyar, 6 yıl içinde kalçasından 7 kez ameliyat oldu. Bursa'daki tedavinin ardından Antalya'daki evine gelen ve tekerlekli sandalyeye mahkum hayatını devam ettiren Uyar, kendisinin tekerlekli sandalyede yaşamasına sebep olan, ancak yakalandıktan sonra serbest bırakılan sürücünün gerekli cezayı alması için 2018 yılının Nisan ayında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'a mektup yazdı. Kendisinden randevu alarak Akif Uyar'la yüz yüze görüşen Vali Karaloğlu, gencin doku kaybı ve yara izlerini görünce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ı arayarak yardımcı olmasını istedi. 1 yıllık tedavinin sonunda sağlığına kavuşan Uyar ayağa kalkar kalkmaz Vali Karaloğlu'nu ziyarete gitti.

Kaza sonrası Bursa'daki tedavi tamamlandıktan sonra yürüme problemi yaşadığını ve tekerlekli sandalye üzerinde hayatına devam ettiğini söyleyen Uyar "Dizlerimi açmak için uzun süre uğraştık. 5-6 sene geçti destek alarak yürümeye çalıştım. Sonrasında iki dizimden ameliyat oldum. Akdeniz Üniversitesi Ortopedi Doktoru Prof. Dr. Yetkin Söyüncü beni ameliyat etti. Vücudumda tek hasarlı kısım olarak kalçam kalmıştı. Kalçamdaki sıkıntıları da Allah razı olsun Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nun desteği ve doktorlarımızın başarılı ameliyatlarıyla atlattım. Allah valimizden ve doktorlarımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Annesi Emine Uyar ile makamına ziyarete geldiklerinde Akif Uyar'ın yürüdüğünü gören Vali Karaloğlu çok mutlu olduğunu ifade etti. Akif ve Emine uyara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Karaloğlu, Akif Uyar'a bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diledi.

Akif Uyar'a çarpan sürücünün yakalandıktan sonra ifadesinin alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58		 CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36
Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28		 İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19
Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03		 Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29
Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18		 Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58
'Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor'
15 Şubat 2019 12:45		 'Ekonomik krizin milletimiz üzerindeki yükünün giderek ağırlaştı'
15 Şubat 2019 12:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halka tatlı 2
sevgililer gününü yalnız geçirmek 6
Ozan arif 2
batıl inanç 3
Göbeklitepe 5
sevgililer gününe yokmuş gibi davranmak 7
imtihan 2
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 2
toka,anahtar ve kemerin artık serbest olması 1
rektal palpasyon 2
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam