1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Üniversitelerde ders verme şekilleri değiştirilmeli'

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Muzaffer Elmas: - "Üniversitelerde mevcut dersler ve ders verme şekilleri değiştirilmeli, yeni dersler eklenmelidir"
 14 Şubat 2019 23:12
Yazdır
'Üniversitelerde ders verme şekilleri değiştirilmeli'

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Muzaffer Elmas, Ordu'da yaptığı açıklamada, "Üniversitelerde mevcut dersler ve ders verme şekilleri değiştirilmeli, yeni dersler eklenmeli, sanat, beşeri bilimler, dil sanatları, drama, yeni medya gibi insanın kendini geliştirebileceği dersler eklenmeli, bunlara uygun öğrenme ortamları olmalıdır" dedi.

Ordu Üniversitesinde 'Yükseköğretim Kalite Çalışmaları' konulu konferans veren YÖKAK Başkanı Muzaffer Elmas, üniversitelerin kurumsal çalışma sistemlerini değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Dünyada bilişim ve dijital alanında hızlı değişmelerin olduğunu, bunun için mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirmek gerektiğini kaydeden Elmas, "Dijital dönüşüm, çalışma biçimini değiştirmeden eski teknolojinin yerine yenisi konularak olmaz. Kurumlar çalışma biçimini değiştirmeden teknoloji transfer etmeye çalışıyorlar, aslında dijital dönüşüm böyle olmaz. Biz üniversitelerden içerisinde sadece eğitim bilimcinin değil, mühendis, işletmeci ve bilişimcinin mutlaka olduğu 'öğrenme mükemmellik merkezleri' kurmalarını istiyoruz, şu anda sekiz-dokuz tane var ve bu sayıyı hızla artırmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte mevcut dersler ve ders verme şekilleri değiştirilmeli, yeni dersler eklenmeli, sanat, beşeri bilimler, dil sanatları, drama, yeni medya gibi insanın kendini geliştirebileceği dersler eklenmeli, bunlara uygun öğrenme ortamları olmalıdır" dedi.

"Üniversiteler vizyonunu değiştirmeli"

YÖKAK Başkanı Elmas, şöyle devam etti:

"Üniversiteleri zapturapt altına almak gibi bir durum söz konusu değil. Üniversitelerin kendi özelliklerini ön plana çıkaracak bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. Üniversite kendisi zaten vizyon, misyon, strateji ve hedeflerini belirliyor. Önemli olan bu vizyon ve misyona uygun şekilde hareket edebilmektir, Türkiye'de bunun uygulanma oranı yüzde 20-25 civarında. Biz de Kalite Kurulu olarak üniversitelerin vizyon, misyon ve hedeflerin uygulanması konusunda hangi aşamada olduklarını tespit edip ilerlemeleri konusunda destek olmaktayız. Yükseköğretim Kalite Kurulu kurumlarının eğitim öğretim, araştırma ve girişimcilik alanlarında hazırladıkları raporları değerlendirir, yorumlar, öneri ve değerlendirmelerini ilgililere sunar. Bir dış göz olarak üniversiteleri inceleyen Yükseköğretim Kalite Kurulunun kurumları ülkelere ve bölgelere göre farklılık göstermektedir. Fakat özleri aynıdır. Ülkemiz için ise coğrafi konumu ve insan yapısı itibarıyla basit, sade ve az bürokrasi içeren bir model daha uygundur."

Morfoloji binası konferans salonunda düzenlenen konferansa ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Kenan Şahin, Akademik Bilişim Devamlı Düzenleme Kurulu ve İnternet Teknolojileri Derneği Temsilcisi Dr. Necdet Yücel, Fakülte Dekanları ve MYO Müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferans sonrası ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Muzaffer Elmas'a teşekkür belgesi takdim etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hakkari ve Yüksekova'da okullar tatil
15 Şubat 2019 00:31		 Eğitimcilerden bakanlığın o kararına destek
14 Şubat 2019 22:26
Dersimiz yaya geçidi
14 Şubat 2019 22:22		 Bitlis'te eğitime bir gün ara verildi
14 Şubat 2019 21:38
Selçuk Üniversitesi ve MEB arasında iş birliği protokolü
14 Şubat 2019 19:33		 Ağrı Milli Eğitim Müdürü öğretmenlerle bir araya geldi
14 Şubat 2019 19:29
MEB'de okul yöneticileri 'EKYS' ile seçilecek
14 Şubat 2019 17:56		 Bakan Selçuk: Eğitim sisteminin gelişmesi hususunu önemsiyoruz
14 Şubat 2019 15:57
Bakan Selçuk: Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak
14 Şubat 2019 14:57		 Üniversitelilere kariyer planlama imkanı
14 Şubat 2019 13:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanı ayakta tutan iki şey 2
erciyes 1
bu 14 Şubatta tek taş reklamı yapılmaması 3
ateist 6
merhamet 2
14 şubatta yalnız olmak 1
imtihan 2
Leyla ile Mecnun 2
sanal aşkların mahkemede bitmesi 2
sabim 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam