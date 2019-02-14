1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

Güvenlik güçlerine teslim olan İsmail kod adlı teröristin ifadesi kan dondurdu.
 14 Şubat 2019 23:24
Yazdır
Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

Güvenlik güçlerine teslim olan İsmail kod adlı teröristin ifadesi kan dondurdu.

Güvenlik güçlerine teslim olan İsmail kod adlı terörist ifadesinde, "TSK ile çatışmadan çıkmıştık, 4 kişi olay esnasında öldü. Üçü ağır beş de yaralı vardı; dağılmış durumdaydık. Üstüne üstlük mühimmat ve erzak da azdı. Bir plan yapılması gerekiyordu ama sözde takım lideri hiçbir şey yapmıyordu, tek bildiği ortalığa bağırıp çağırmaktı. Yaralılardan Rızgar'ın durumu ağırdı, yarası derindi. Onu ayak bağı olur düşüncesiyle bilerek suyun içine düşürdüler, ben çıkarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Fark ettim ki bu durum benim dışımda hiç kimseyi etkilememişti, onu çoktan gözden çıkarmışlardı. Yürümeye devam ediyorduk. Uygun bir yer bulunca durduk, herkes çok yorgun ve perişan durumda idi" dedi.

İfadesinde mola verdiklerinde ağlayan Dilan adlı kızın anlattıklarıyla beyninden vurulmuşa döndüğünü anlatan İsmail kod adlı terörist, "Bağırıp çağırmaktan başka işe yaramayan takım liderinin aklı meğerse kızdaymış. Kıza o yaralı haliyle tecavüz etmeye yeltenmiş. Hem de böylesine bir olayın ardından. Hem de ilk bulduğu fırsatta. Bu olay bende son nokta oldu, örgütten kaçıp teslim olmaya karar verdim. Bildiğim, gördüğüm her şeyi anlatmak istiyorum, gençleri uyarmak istiyorum. Bu örgütün kandırmalarına kapılıp hayatlarını mahvetmesinler" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Ferhat Tunç'un 20 yıla kadar hapsi isteniyor
15 Şubat 2019 13:25		 Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
15 Şubat 2019 13:11
FETÖ'den aranan eski komiser yol uygulamasında yakalandı
15 Şubat 2019 12:03		 Elazığ'da sosyal medyadan PKK propagandasına 12 gözaltı
15 Şubat 2019 11:55
Tekirdağ'da terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15 Şubat 2019 11:48		 Yozgat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı
15 Şubat 2019 11:28
Ankara'da FETÖ operasyonunda 4 kişiden 2'si tutuklandı
15 Şubat 2019 11:13		 Aydın'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı
15 Şubat 2019 10:58
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma: 15 gözaltı
15 Şubat 2019 10:23		 İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
15 Şubat 2019 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasin suresi 3
Leyla ile Mecnun 2
karı koca kavgası 8
rektal palpasyon 2
baba 1
ateist 6
Biz de seni bekliyorduk. 2
balkonsuz ev göbeksiz erkek olmaz 5
türkiye'de depremlerin sayısının artması 4
tanzim satış noktaları 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam