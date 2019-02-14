Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler
|14 Şubat 2019 23:24
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Güvenlik güçlerine teslim olan İsmail kod adlı teröristin ifadesi kan dondurdu.
Güvenlik güçlerine teslim olan İsmail kod adlı terörist ifadesinde, "TSK ile çatışmadan çıkmıştık, 4 kişi olay esnasında öldü. Üçü ağır beş de yaralı vardı; dağılmış durumdaydık. Üstüne üstlük mühimmat ve erzak da azdı. Bir plan yapılması gerekiyordu ama sözde takım lideri hiçbir şey yapmıyordu, tek bildiği ortalığa bağırıp çağırmaktı. Yaralılardan Rızgar'ın durumu ağırdı, yarası derindi. Onu ayak bağı olur düşüncesiyle bilerek suyun içine düşürdüler, ben çıkarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Fark ettim ki bu durum benim dışımda hiç kimseyi etkilememişti, onu çoktan gözden çıkarmışlardı. Yürümeye devam ediyorduk. Uygun bir yer bulunca durduk, herkes çok yorgun ve perişan durumda idi" dedi.
İfadesinde mola verdiklerinde ağlayan Dilan adlı kızın anlattıklarıyla beyninden vurulmuşa döndüğünü anlatan İsmail kod adlı terörist, "Bağırıp çağırmaktan başka işe yaramayan takım liderinin aklı meğerse kızdaymış. Kıza o yaralı haliyle tecavüz etmeye yeltenmiş. Hem de böylesine bir olayın ardından. Hem de ilk bulduğu fırsatta. Bu olay bende son nokta oldu, örgütten kaçıp teslim olmaya karar verdim. Bildiğim, gördüğüm her şeyi anlatmak istiyorum, gençleri uyarmak istiyorum. Bu örgütün kandırmalarına kapılıp hayatlarını mahvetmesinler" dedi.
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