Hakkari ve Yüksekova'da okullar tatil
Hakkari ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
|15 Şubat 2019 00:31
|Yazdır
Hakkari ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 15 Şubat 2019 Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli ve hamile personellerde aynı tarihte idari izinli olarak sayılacaktır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Üniversitelerde ders verme şekilleri değiştirilmeli'
14 Şubat 2019 23:12
|Eğitimcilerden bakanlığın o kararına destek
14 Şubat 2019 22:26
|Dersimiz yaya geçidi
14 Şubat 2019 22:22
|Bitlis'te eğitime bir gün ara verildi
14 Şubat 2019 21:38
|Selçuk Üniversitesi ve MEB arasında iş birliği protokolü
14 Şubat 2019 19:33
|Ağrı Milli Eğitim Müdürü öğretmenlerle bir araya geldi
14 Şubat 2019 19:29
|MEB'de okul yöneticileri 'EKYS' ile seçilecek
14 Şubat 2019 17:56
|Bakan Selçuk: Eğitim sisteminin gelişmesi hususunu önemsiyoruz
14 Şubat 2019 15:57
|Bakan Selçuk: Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak
14 Şubat 2019 14:57
|Üniversitelilere kariyer planlama imkanı
14 Şubat 2019 13:14