Yozgat'ta tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
|15 Şubat 2019 01:04
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Dursun Çelebi yönetimindeki 52 K 5064 plakalı meyve yüklü tır, Yenifakılı kavşağında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Şaban Çoruh, 112 Acil Servis ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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