Ankara'da 16 yaşındaki kız babasını bıçaklayarak öldürdü
|15 Şubat 2019 04:04
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Olay, saat 00.15 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi 1311. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İmam nikahlı eşi ve kızıyla birlikte yaşayan İlhami Ö., ailevi problemler nedeniyle kızı Berfin Ö.'yle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın sonunda Berfin Ö., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla babasını yaraladı. İlhami Ö., kanlar içerisinde yere yığıldı.
Olay anında evde bulunan İlhami Ö.'nün imam nikahlı eşi Dilek C.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlhami Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde yaptığı incelemenin ardından Berfin Ö.'yü suç aletiyle bıçakla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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