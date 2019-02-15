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BUDO'da seferler iptal
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
|15 Şubat 2019 06:10
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BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
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