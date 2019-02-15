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Enflasyon iyileşene kadar faiz indirimi yok

Merkez Bankası'nın şubat ayı anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi 15.91'e geriledi. GSYH ise aynı dönemde yüzde 1.4'ten yüzde 1.2'ye ineceği aktarıldı. Merkez'in yıl sonu dolar tahmini 5.98 olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, enflasyonda belirgin iyileşme görülene kadar sıkı duruşun korunacağını ifade etti
 15 Şubat 2019 06:40
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Enflasyon iyileşene kadar faiz indirimi yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon beklentisini açıkladı. TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Bir önceki anket döneminde yüzde 0.94 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0.76'ya geriledi. Mart ve nisan ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0.96 ve yüzde 1.47 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 16.45'ten şubatta yüzde 15.91'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 15.91'den yüzde 15.47'ye inerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 12.00'dan yüzde 12.10'a çıktı. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5.9898 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise önceki döneme göre gerileyerek 6.3049'dan 6.1659'a düştü. Bir önceki anket döneminde 24.7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 23.6 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi ise 27.6 milyar dolardan 28.9 milyar dolara yükseldi. GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 1.4'ten yüzde 1.2'ye geriledi. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 3.0'dan yüzde 3.1'e yükseldi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'de sabit kalırken, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 23.74'ten yüzde 23.87'ye yükseldi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 18.84 olarak kayıtlara geçti. Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 21.34 ve 12 ay sonrası için yüzde 17.93 oldu.

SAĞLIKLI SİSTEM İÇİN PARA POLİTİKASI ÖNEMLİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileceğini, bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmadığını söyledi. Çetinkaya, finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinin para politikası etkinliği açısından çok önemli olduğunu, mevcut şartlarda TCMB'nin güçlü fiyat istikrarı odağının öngörülebilirliği artırarak finansal istikrarı desteklediğini değerlendirdiklerini söyledi.

SIKI DURUŞ KORUNACAK

Finansal aracılığın etkin işlemesini, gerek parasal aktarım mekanizması gerekse kaynakların dengeli ve verimli dağılımı açısından önemsediklerini belirten Murat Çetinkaya "Bu çerçevede, Merkez Bankası ihtiyaç duyulduğunda likidite ve zorunlu karşılık araçlarını kullanmakta. Bu anlamda, geçen yıl attığımız çeşitli adımların piyasa oynaklıklarının azaltılması ve aktarımın güçlendirilmesi hedefleri bakımından etkili olduğunu düşünüyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Dönemsel şartlar dikkate alınarak, finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabilir. Bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmuyor. Likidite araçlarına dönük uygulamaları finansal aktarım çerçevesinde değerlendirmek daha doğru olur. Para politikasına dair duruşumuz net; enflasyon dinamiklerinde ikna edici bir iyileşme gözlenene kadar sıkı duruşu koruyacağız."
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