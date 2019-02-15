Sanal aşklar mahkemede bitiyor

ABD'e internet üzerinde üzerinden tanıştıkları sahte aşıkların kendilerini dolandırdığı gerekçesi ile 21 bin kişi şikayette bulundu. Federal Ticaret Komisyonu'na sahte sevgilileri tarafından dolandırıldıkları için başvuran 21 bin kişinin143 milyon dolar kaptırdığı bildirildi. FTC tarafından yapılan açıklamda, romantizm dolandırıcılık vaka sayısının , diğer dolandırıcılık olaylarına kıyasla birinci sırada olduğu bildirildi. Romantizm dolandırıcıları sosyal medya platformları ve tanışma siteleri üzerinden ulaştıkları kurbanlarına sahte aşk ilan ediyor. Uydurdukları acil durum yalanları ile kurbanlarının kendilerine para göndermesini istiyor.

Romantizm sahtekarlarının en çok kullandığı yöntemlerden birisi de yurt dışında, genelde asker olarak, görev yaptıkları için şahsen buluşmanın mümkün olmadığı yönünde söylenen yalanlar. Havale ve ulaşımın zor olduğu yalanı da kullanılarak, kurbanların para göndermesi talep ediliyor. Sahtekarların para tahsil ederken kullandığı yöntemler de dikkat çekici. Çoğu kez talep edilen para havale olarak değil hediye kartı, ya da sınırlı kullanımlık kartlar üzerinden isteniyor. Böylece sahtekarlar banka havalesi ile gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemiş oluyorlar.

FTC romantizm sahtekarlığı vakalarına ABD'de 2015 yılında 8 bin 500 kez rastlanırken bu rakamın 2018'de 21 bin çıktığını açıkladı. Kurbanların sahtekarlara kaptırdığı paraların miktarı da bu yıllar arasında 33 milyon dolardan 143 milyon dolara çıktı. Romantizm sahketarlığı uzağına düşenler genelde 40-69 yaşları arasında kişileri. Uzmanlar, online platformlarda bu tür tuzaklara düşmemek için, ilgili kişinin resimlerini diğer sosyal medya platformlarında da arayan Reverse-Image isimli arama motorlarından istifa etmesini tavsiye ediyor. -