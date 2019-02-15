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Çetinkaya'nın açıklamaları doları son 15 günün zirvesine taşıdı

Dolar/TL Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileceği söylemi sonrası 30 Ocak'tan beri en yüksek olan 5.3190'ı test etti
 15 Şubat 2019 07:30
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Çetinkaya'nın açıklamaları doları son 15 günün zirvesine taşıdı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileceğini, bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmadığını söyledi.

Çetinkaya, finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinin para politikası etkinliği açısından çok önemli olduğunu, mevcut şartlarda TCMB'nin güçlü fiyat istikrarı odağının öngörülebilirliği artırarak finansal istikrarı desteklediğini değerlendirdiklerini söyledi.

AÇIKLAMA SONRASI DOLAR 5.32 BANDINA DAYANDI

Güne 5.28 civarında başlayan dolar/TL Çetinkaya'nın açıklamaları öncesi 5.2755 civarında işlem görüyordu. Açıklama sonrası 30 Ocak'tan bu yana en yüksek olan 5.3190 seviyesi test edildi.
Yeni Şafak
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