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100 bin işçiye kadro umudu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın sözleri, KİT'lerde kadro bekleyen 100 bin kişiyi umutlandırdı
 15 Şubat 2019 07:25
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100 bin işçiye kadro umudu

Turan'ın "AK Parti'nin şimdiye kadar söz verip de yapmadığı hiçbir şey yok" açıklamasıyla işçilerin umutlandığını söyleyen sendika yöneticileri "85 bin KİT çalışanı ile 15 bin taşeron işçinin kadroya alınmasını bekliyoruz" dedi. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderen işçi sendikalarının bir diğer problemi de 4 Aralık tarihi. Taşeronluk sisteminin kaldırılmasında 4 Aralık tarihinin kıstas alındığını, o güne kadar çalışıp da o gün izinli olanların kadroya alınmadığını söyleyen işçi sendikaları "Bu sorunu yaşayan işçiler seçimler öncesinde olumlu adım atılmasını bekliyor" dedi.

Öte yandan memur sendikaları 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanmasını talep ediyor. 3600 ek göstergenin sadece polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsayan 1 milyon 600 bin kişiye uygulanacak olmasının diğer memurları küstüreceği uyarısında bulunan memur sendikaları 300 bin sözleşmeli personel konusunun da seçimden önce Meclis gündemine alınarak son soktanın konulmasını istiyor ve "Bu sistem kamuda çift başlılık getirdi, aileleri parçaladı" ifadesini kullanıyor.

Sefa Bilgitekin
Türkiye
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