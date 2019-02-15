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Avusturya'da mahkeme cami kapatma kararını iptal etti

Viyana bölge mahkemesi, Arap Din Cemaatine ait 6 caminin kapatılmasına ilişkin kararın hukuka aykırı olduğuna hükmetti
 15 Şubat 2019 07:35
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Avusturya'da mahkeme cami kapatma kararını iptal etti

Avusturya'da mahkeme, geçen yıl Arap Din Cemaatine ait 6 caminin aşırı sağcı hükümet tarafından kapatılmasına ilişkin kararı hukuka aykırı olduğu için iptal etti.

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Viyana Bölge İdare Mahkemesinin, Başbakanlığa bağlı Din İşleri Dairesi tarafından alınan Arap Din Cemaatine bağlı 6 caminin kapatılması kararını iptal ettiği bildirildi.

Kurier gazetesinin konuya ilişkin haberinde, mahkemenin, Din İşleri Dairesinin kapatma kararına ilişkin usul hatası yaptığı, Arap Din Cemaatine eksikliklerini gidermek için yeterince süre tanımadan kapatma kararı aldığı, bu nedenle kararın hukuka aykırı olduğuna hükmettiği belirtildi.

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, karara ilişkin açıklamasında, popülizmin hakim olduğu bir dönemde düzeltici olarak mahkemelerin önemli rol oynadığını ifade etti. Vural, bu kararla hükümetin camileri kapatma girişiminin boşa çıktığını, bir yıl önce kapatma kararı alınan bütün ibadethanelerin İGGÖ bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

AA'nın haberine göre; Avusturya'da aşırı sağcı hükümet, geçen yıl ramazan ayında, biri Türklere ait 7 caminin "siyasal İslam ile mücadele" iddiasıyla kapatılması yönünde karar almıştı.

Türklere ait caminin kapatılmasına ilişkin teknik birtakım gerekçeler gösterilmiş, cami derneğinin gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından cami Ramazan Bayramı'nda yeniden ibadete açılmıştı.

Arap Din Cemaati ise Din İşleri Dairesinin kararına itiraz etmişti. Mahkeme, kapatma kararını durdurmuş, mahkeme sürecinin sonuna kadar camilerin ibadete açık kalmasına hükmetmişi.
İhlas Haber Ajansı
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