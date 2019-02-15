1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bir grup gazeteciyle sohbetinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni sistem konusunda önemli bir mesafe aldığını ancak bazı detaylar konusunda hala çalışmaların sürdüğünü bildirdi. BBC'nin haberine göre 31 Mart'taki seçimlerden sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemede askerlik sürelerinin hangi meslek grubuna ve hangi diploma sahiplerine nasıl uygulanacağı konusunda birkaç alternatif üzerinde çalışılıyor
 15 Şubat 2019 08:10
Yazdır
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek

Buna göre bedelli askerlik sürekli hale getirilecek.

Zorunlu askerlik ihtiyacı dışındaki 200-300 bin kişi isterlerse bedelli askerlikten yararlanabilecek. Ancak her koşulda bedelli askerlik yapacak olanlar da temel askerlik görevini yapacak.

Yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak 1 aylık temel askerlik eğitimi üzerinde duruluyor.

Uygulamada askerlik yapma yeterliliği olan her yurttaş bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecek.

Bedelli askerlik ücreti, her yıl ekonomik koşullar, maliyetler göz önüne alınarak belirlenecek.

Üniversite mezunları içinde er olarak askerliğini yapmak isteyenlerin süresi daha kısa olacak.

Süre olarak farklı gruplar ve diploma türüne göre 3, 6, 9 ya da 12 ay seçenekleri üzerinde duruluyor.

Üniversite mezunları için ağırlıklı olarak üzerinde durulan süre 6 ay, lise mezunları için ise 9-12 ay seçenekleri üzerinde duruluyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları' genelgesi yayımlandı
15 Şubat 2019 14:25		 CİMER'e 2018'de yaklaşık 3,5 milyon başvuru yapıldı
15 Şubat 2019 14:24
EPDK Başkanı: Vatandaşlarımızın her türlü zararı karşılanacak
15 Şubat 2019 12:12		 Kamuda e-fatura dönemi
15 Şubat 2019 11:06
İstanbul'a iki 'kapanmayan kütüphane' daha
14 Şubat 2019 22:34		 TCDD personelinin zorlu kış mesaisi
14 Şubat 2019 21:51
2018'de 517 bin tüketici şikayeti cevaplandı
14 Şubat 2019 20:43		 İstanbul'da polislere 3 yılda 6 milyon mermi ile eğitim
14 Şubat 2019 19:57
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk köy okulu müze oldu
14 Şubat 2019 19:37		 146 bin şüpheli yakalandı
14 Şubat 2019 18:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
Milletvekili adaylık başvurusu yapmayan memurun, göreve dönüş talebine ret!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ahuzar 1
diyet yapana kurulacak cümle 5
muaddel 1
Emoji 1
Ozan arif 2
fıtrat 8
sobanın yanındaki tuğla 2
ateist 6
günaydın sözlük 2
eski konulara ulaşamamak 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam