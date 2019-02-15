Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
|15 Şubat 2019 08:10
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Buna göre bedelli askerlik sürekli hale getirilecek.
Zorunlu askerlik ihtiyacı dışındaki 200-300 bin kişi isterlerse bedelli askerlikten yararlanabilecek. Ancak her koşulda bedelli askerlik yapacak olanlar da temel askerlik görevini yapacak.
Yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak 1 aylık temel askerlik eğitimi üzerinde duruluyor.
Uygulamada askerlik yapma yeterliliği olan her yurttaş bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecek.
Bedelli askerlik ücreti, her yıl ekonomik koşullar, maliyetler göz önüne alınarak belirlenecek.
Üniversite mezunları içinde er olarak askerliğini yapmak isteyenlerin süresi daha kısa olacak.
Süre olarak farklı gruplar ve diploma türüne göre 3, 6, 9 ya da 12 ay seçenekleri üzerinde duruluyor.
Üniversite mezunları için ağırlıklı olarak üzerinde durulan süre 6 ay, lise mezunları için ise 9-12 ay seçenekleri üzerinde duruluyor.
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