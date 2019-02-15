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İlacı depoya kilitlediler

İlaç fiyatlarında zammı bekleyen şirketler, fırsatçılığa başladı. Tansiyon, astım ve kanser gibi kritik 100 ürünü depoya kilitleyen şirketler, vatandaşa ilaç vermiyor
 15 Şubat 2019 08:15
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İlacı depoya kilitlediler

Her yıl Sağlık Bakanlığı'nın kur ayarlamasını bekleyip piyasaya ilaç akışını durduran firmalar bu yıl da yine aynı oyunu sahneliyor. İlaç firmaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19 Şubat'ta yüzde 26.4 zam yapılacağını açıklamasının ardından ürünleri depoya kilitledi. Zammı bekleyen fırsatçılar yüzünden kanser, tansiyon, astım gibi kronik hastalıkların ilaçları bulunamıyor. Muadili olmayan 100 ilacı rafa çıkarmayan ilaç şirketleri vatandaşı mağdur ediyor. Akışın durması eczacıları da çıkmaza sokunca Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) açıklama geldi. TEB, arzın durma noktasına geldiğini bildirdi. Her yıl fiyat belirleme aşamasında ilaç sıkıntısının kronik bir durum haline geldiğini belirten Anadolu Eczacı ve Depocular Derneği Başkanı Onur Tokel, aralık ayından bu yana pek çok ilacın bulunamadığını söyledi. Eczacı Nalan Yurtsever, acil hastaya verilecek ilaçların olmadığını belirterek, "Depolarda ilaç yok. Hastanın sağlığıyla oynuyorlar ve bunu vatandaşa anlatamıyoruz" dedi.

FIRSATÇILIĞA İZİNVERMEYECEĞİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçta fırsatçılığa karşı önlemlerin alınacağını söyledi. Koca, "Yüzde 70 olarak uygulanan çarpanın uygulanabilirliğini sağlamak açısından, euro kurunun yüzde 60'ı baz alınacak" dedi. Koca, fiyat artışı nedeniyle fırsatçılık oluşturmaya izin vermeyeceklerini belirterek, vatandaşı ilaçsız bırakmamakta kararlı olduklarını kaydetti.

PINAR ÇELİK

Sabah
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