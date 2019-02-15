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Fransa'da Türk gencinin skandal ölümü

Fransa'da Enes Ünlü (19), depresyon şikayetiyle bir doktora başvurdu. İddiaya göre doktor, müşahede altında verilmesi gereken ilacı Enes'e verip taburcu etti. İlk dozdan sonra yolda baygınlık geçiren genci otomobil ezdi
 15 Şubat 2019 08:40
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Fransa'da Türk gencinin skandal ölümü

Fransa'da Nantes şehrinin Fay De Bretagne bölgesinde yaşayan Kastamonulu Ünlü ailesinin 4 çocuğundan biri olan Enes Ünlü'yü öğretmeni sadece 1 puan nedeniyle sınıfta bıraktı. Ruhsal bunalım yaşayan ve psikiyatriste görünen Enes'e her defasında boş klinik olmadığı söylendi. İddiaya göre son olarak gittiği Aile Hekimi, "Valium 10mg CPR Secable 30" ilacını günde 4 kez yarım tablet içmesini söyledi ve taburcu etti. İlacı içtiği ilk gün olan 11 Şubat akşamı hava almak için dışarı çıkan Enes, baş dönmesi ve kısmi bilinç kaybı yaşadıktan sonra yol kenarında yere yığıldı. Diz üstü çöken talihsiz genç, ayağa kalkamayınca hızla gelen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamu davası açıldı. Enes'in cenazesi, ailenin yardım talebi üzerine Nantes Türk Başkonsolosu İshak Ebrar Çubukçu'nun desteğiyle Türkiye'ye getirilecek. Enes, yarın öğlen Eyüpsultan'daki namazın ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

'ÇOK CİDDİ İHMAL VAR'

Enes'in ani ölümüyle büyük acı yaşayan baba İlhan Ünlü ile anne Nalan Ünlü evlatlarının sağlık skandalı nedeniyle genç yaşta öldüğünü söyledi. Enes'in dayısı, Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi Genel Müdürü Selçuk Atay, yeğeninin ölümünden Fransız makamlarını sorumlu tuttu. Selçuk Atay, "Fransa'da maalesef gizli bir ırkçılık var. Öğretmeni sadece 1 puan için Enes'in sınıfta kalmasına neden olmuş. Bu da ruhsal anlamda zor bir döneme girmesine yol açmış. Uykusuz ve hafif depresif şikayetleri olmuş. 3 kez hastaneye yatmak istemiş ama her defasında klinik olmadığı gerekçe gösterilerek ertelenmiş. Oysa böyle birinin hastanede kontrol edilmesi gerekir" dedi. Atay şöyle devam etti: "Türkiye'de çok ağır vakalarda verilen bir ilaç bu. Akşamları kullanılması, gündüz olsa bile en azından yanında biriyle dolaşması tembihlenir. Görgü tanıklarına göre Enes, yolda yürürken sallanıyor, kendinde değilmiş gibi duruyor. Polisi aramışlar ama gelmemiş. O yolda ne bir aydınlatma var, ne de yayalar için bir yürüyüş bölümü. EDS benzeri hız önleyici sistem de yok. Büyük ihmal ve hatalar söz konusu. Yerel basın, yeğenime çarpan Fransız sürücüyü aklayan haberler yaptı. Otopsi bile yapılmayacaktı. Ama biz, ilaç oranının tespiti için kan tahlili istedik" diye konuştu.

'HASTANEYE YATIRILMALIYDI'

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Günay Çetin, Enes'in kullandığı ilaçla ilgiil şu bilgileri verdi: "Bu, kontrollü verilmesi gereken sakinleştirici bir ilaç. Özel takip edilen yeşil reçetelerle yazılıyor. Bağımlılık yapma ihtimali de var. Günde 1 tane, yeni başlayan bir kişi için ağır olabilir. 10 mg alan bir kişi etrafı algılayamaz hale geliyor, uykuya meylediyor. 10mgx4 olsaydı bu hastanede olmalıydı. Çocukta bitkin, uykulu bir hale neden olmuştur."

ERDOĞAN YAPIK

Sabah
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