TBMM 29. Başkanını seçecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, 18 Şubat itibariyle görevinden istifa edeceğini açıklaması üzerine Meclis takvimi yeniden şekillendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018'de seçilen Yıldırım'ın görevinden istifasının ardından Meclis, 29. TBMM Başkanı'nı seçmek için hazırlıklarına başlayacak.

Buna göre, görevinden 18 Şubat Pazartesi günü istifa edeceğini açıklayan Binali Yıldırım, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunacak. Dilekçe, 19 Şubat Salı günü, TBMM Genel Kurulunda okunacak.

Daha sonra, Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı seçilecek.

En uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan isim

Siyasete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında yer alarak adım atan Binali Yıldırım, 11 yılı aşan süreyle en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan isim olarak Cumhuriyet tarihine geçti.

Bakanlığı sırasında Türkiye'nin prestij projelerine imza atan ve "mega projelerin mimarı" unvanını kazanan Yıldırım, "icracı bakan" ve "yolların mimarı" olarak da tanındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında görev alan Yıldırım, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AK Parti İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı oldu. Erdoğan'ın, kurduğu AK Parti hükümetlerinde vazgeçmediği isimlerin başında gelen Yıldırım, vekillik yaptığı 3 dönem boyunca Ulaştırma Bakanlığı koltuğunu korudu.

Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, daha sonra bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel danışmanı olarak görev yaptı.

Binali Yıldırım, AK Parti'nin "3 dönem kuralı" nedeniyle 7 Haziran 2015 genel seçiminde aday olmadı. Yıldırım, 1 Kasım seçimlerinin ardından AK Parti İzmir Milletvekili olarak Meclise girdi ve 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi.

AK Parti'nin üçüncü genel başkanı

AK Parti'nin 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilen Binali Yıldırım, partinin 3. genel başkanı olarak 1 yıl görev yaptı. Yıldırım, görevini, 21 Mayıs 2017'de AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden parti genel başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Mayıs 2016'da 65. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurmakla görevlendirilen Binali Yıldırım, 65. Hükümet'i kurarak ilk kez Bakanlar Kurulunda Başbakanlık görevini üstlendi.

Darbe girişimine karşı "dik durdu"

Başbakanlığı döneminde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Yıldırım, ilk andan itibaren darbe girişimine karşı demokrasi ve millet iradesinin hakim kılınması için mücadele etti.

Vatandaşları rahatlatan ilk açıklamalardan biri, darbecilerin hedefindeki Başbakan Yıldırım'dan geldi. "Bu kalkışmayı yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir." diyen Yıldırım, darbe girişimine en şiddetli şekilde karşı koydu.

Darbe girişimine ilişkin "Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir." yorumu akıllarda yer eden Yıldırım'ın, 15 Temmuz gecesi "vur" emrini yerine getirmeyip yazılı emir isteyen Eskişehir Hava Üssü'ndeki komutana, "Vur kardeşim, sesimi kaydet, vur." dediği ortaya çıktı.

Terör örgütleriyle "savunma değil, taarruz esaslı" etkin mücadeleyi benimseyen Yıldırım'ın Başbakanlığı sırasında, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan halk oylaması, Cumhuriyet tarihin en büyük ve geniş çaplı sınır ötesi operasyonları olan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları gerçekleştirildi.

"Son başbakan" olarak tarihe geçti

Kendisini "Az konuşur, soyadım gibi iş yaparım" şeklinde tanımlayan Yıldırım, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti İzmir Milletvekili seçildi.

Seçimlerden sonra hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Başbakanlığın yürürlükten kaldırılmasıyla Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak tarihe geçti.

Yıldırım'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Devletin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliğine yönelik üstün başarılarından dolayı", Devlet Şeref Madalyası tevdi edildi.